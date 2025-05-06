Журова о переходе гребчихи Орябинской в Сербию: «Осуждать, не осуждать ее – вопрос непростой. Для меня нет полного понимания, как относиться к этой ситуации»
Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Елена Орябинская будет выступать за Сербию – эту же страну представляет ее муж Николай Пименов.
«Осуждать, не осуждать ее – вопрос непростой. Если бы это случилось 10 лет назад, то мало кто бы осудил и сказал, что у человека семья воссоединяется. Сейчас же сложно об этом так просто говорить.
Для меня тоже нет полного понимания, как относиться к этой ситуации, особенно когда здесь семейный вопрос, а не только вопрос смены спортивного гражданства из-за отсутствия международных соревнований. Одинакового понимания тут нет, хотя для многих это будет непонятно.
Большинство, наверное, этот шаг не поддержат, особенно если в ее подготовку вкладывало средства государство. Одно дело, когда гражданство меняют те, в кого таких вложений не было. Про греблю такое сказать нельзя», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
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