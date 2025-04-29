Гребчиха Алсу Миназова: «Мы не боремся с водой, а дружим с ней. Стихия всегда сильнее человека. В жизни тоже нужно прислушиваться, подлавливать возможности, не гнуть жесткую линию»
В январе россиянка Миназова получила нейтральный статус для участия в международных турнирах по гребному слалому. Она бронзовый призер чемпионата мира-2021.
– В гребном слаломе всегда надо плыть против течения. В жизни это полезный навык?
– Я скажу, что это не совсем правильная мысль, что в гребном слаломе нужно плыть против течения. Мы не боремся с водой, а дружим с ней. Суть гребного слалома – чувствовать воду и использовать ее, а не бороться с ней, потому что стихия такая большая, что она всегда будет сильнее человека.
Если мы будем понимать воду, тогда поедем очень быстро. Я точно такой же тактики придерживаюсь в жизни. Всегда нужно прислушиваться к тому, что происходит, подлавливать какие-то возможности и использовать их, не сопротивляться, не гнуть какую-то свою жесткую линию.
– Мне кажется, поэтому ты эти три года пережила в целом спокойнее, чем многие спортсмены в стране.
– Возможно. Слаломисты довольно адаптивные, – сказала Миназова.
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