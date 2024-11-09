Россиянку Исхакову переизбрали в комитет Международной федерации каноэ, но сразу после этого отстранили
Елена Исхакова вошла в состав комитета Международной федерации каноэ по гребле на лодках «Дракон».
Исхакова была избрана членом этого комитета четыре года назад, однако весной 2022 года ее членство было приостановлено из-за санкций в отношении российских официальных лиц.
Сразу после переизбрания россиянку вновь отстранили.
«Меня назначили в комитет ICF по гребле на лодках «Дракон» и после этого наложили временное отстранение. Но в комитет избирают на четыре года, поэтому придется ждать лучших времен», – сказала Исхакова, которая занимает должность генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).
По словам Исхаковой, во время своего отстранения она продолжала контактировать с коллегами из комитета и оказывала помощь в развитии гребли на лодках «Дракон».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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