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Россиянку Исхакову переизбрали в комитет Международной федерации каноэ, но сразу после этого отстранили

Елена Исхакова вошла в состав комитета Международной федерации каноэ по гребле на лодках «Дракон».

Исхакова была избрана членом этого комитета четыре года назад, однако весной 2022 года ее членство было приостановлено из-за санкций в отношении российских официальных лиц.

Сразу после переизбрания россиянку вновь отстранили. 

«Меня назначили в комитет ICF по гребле на лодках «Дракон» и после этого наложили временное отстранение. Но в комитет избирают на четыре года, поэтому придется ждать лучших времен», – сказала Исхакова, которая занимает должность генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

По словам Исхаковой, во время своего отстранения она продолжала контактировать с коллегами из комитета и оказывала помощь в развитии гребли на лодках «Дракон». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
ICF (International Canoe Federation)
ТАСС
Елена Исхакова
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