Захар Петров: «Никакого негатива от спортсменов из других стран на Олимпиаде не было. Все общались с нами на равных, здоровались»
Каноист Петров рассказал, что не ощущал негатива по отношению к себе на ОИ.
На Олимпиаде в Париже россиянин Захар Петров, выступавший в нейтральном статусе, дважды занял четвертое место.
– Иностранные спортсмены не избегали россиян на Олимпиаде?
– Никакого негатива от спортсменов из других стран в Париже не было. Все общались с нами на равных, здоровались. Были только позитивные эмоции по отношению к нам, – сказал Петров.
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