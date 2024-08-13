Захар Петров: «Никакого негатива от спортсменов из других стран на Олимпиаде не было. Все общались с нами на равных, здоровались»

Теги сборная России Олимпиада-2024 Захар Петров Гребля

Каноист Петров рассказал, что не ощущал негатива по отношению к себе на ОИ.

На Олимпиаде в Париже россиянин Захар Петров, выступавший в нейтральном статусе, дважды занял четвертое место.

– Иностранные спортсмены не избегали россиян на Олимпиаде?

– Никакого негатива от спортсменов из других стран в Париже не было. Все общались с нами на равных, здоровались. Были только позитивные эмоции по отношению к нам, – сказал Петров.

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10 комментариев
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Скабеева и Захарова знают лучше
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Ты высё вврёжшь!!!
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Захарова, Журова, Свищев, Винер и им подобные не согласны.
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Сейчас как раз идёт передача "Есть тема". Им бы послушать мнение участника ОИ.
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А есть государственная точка зрения, поэтому вы, товарищ, заблуждаетесь
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Ответ Игорь Чекунов
Скабеева и Захарова знают лучше
Так Роспропаганда утверждает, что западные чиновники сеют вражду, а спортсмены там - норм ребята. Пруфы есть что Скабеева или Захарова когда-то рассказывали про враждебность от простых спортсменов?
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Ответ Игорь Чекунов
говоря такие фразы, как "повсеместная русофобия" они не делают оговорок, что это не распространяется на простых спортсменов
Зачем делать оговорки, после каждого слова, если есть контекст? Запрет на на участие под флагом (хотя сами говорят про десятки конфликтов по всему миру), запрет присутствовать на открытии, "фильтрация" за лайки (при том что некоторые целуют милитари-флаги прямо на соревнованиях), запрет на участие в закрытии (а как узнали что все разъехались, сразу разрешили), запрет упоминать откуда ты приехал, не рассматривали заявки от волонтеров из-за паспорта - это и есть повсеместная русофобия от чиновников
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