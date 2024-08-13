Захар Петров: «Никакого негатива от спортсменов из других стран на Олимпиаде не было. Все общались с нами на равных, здоровались»

Каноист Петров рассказал, что не ощущал негатива по отношению к себе на ОИ.

На Олимпиаде в Париже россиянин Захар Петров, выступавший в нейтральном статусе, дважды занял четвертое место.

– Иностранные спортсмены не избегали россиян на Олимпиаде?

– Никакого негатива от спортсменов из других стран в Париже не было. Все общались с нами на равных, здоровались. Были только позитивные эмоции по отношению к нам, – сказал Петров.

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