Гребец Коровашков о выступлении в нейтральном статусе: «Каждый делает выбор сам. Олимпийские игры – это высшее достижение, все мечтают о медали»
Гребец Алексей Коровашков поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Париже.
В Париже-2024 Коровашков и Захар Петров, выступающие в нейтральном статусе, стали четвертыми в каноэ-двойках на 500 м. Они уступили бронзовым призерам 0,09 секунды.
– Сколько вчера сообщений получили в соцсетях?
– Много! Медали нет, но мы классно выступили, совершили в нынешних условиях немыслимое. Никто даже не ожидал, что за три недели мы выйдем на такой высокий уровень. Чуть бы раньше начали готовиться, выглядели еще сильнее.
– Что скажете тем, кто не стал выступать здесь в нейтральном статусе?
– Каждый делает выбор сам. Я пришел в спорт, чтобы соревноваться и показывать хороший результат. Олимпийские игры – это высшее достижение, все мечтают о медали Олимпиады.
Ради этого люди отбираются в сборную, борются за квоты. Это мечта любого спортсмена, и я считаю, каждый должен стремиться брать этот шанс двумя руками и не отпускать его.
– Но дошло до того, что людей шеймят за просмотр Олимпиады.
– Уверен, что даже те, кто шеймит, все равно ее смотрит.
– Что домой из сувенирки повезете?
– Все подарки, которые получил каждый атлет. Плюс сам прикупил.
– Шапочку купили, красный колпак?
– Мне не зашла, другие сувениры взял.
– Какие старты остались в этом сезоне?
– Чемпионат мира в Узбекистане (с 23 по 25 августа – Sports). Нас всех допустили. Я очень надеюсь, что в дальнейшем на чемпионаты мира со следующего года будут допускать и в другие страны, – сказал Коровашков.
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Олимпийские игры - это высшее достижение.
4 -место после 3-х недель совместных тренировок - очень достойный результат.
Пробились , выступили - нормально ...обидно 00,9 сотых ,,деревянная медаль" , но и это успех !
Через много лет Коровашков скажет внукам : я был на ОИ в Париже четвертым , а те кто не поехал
Врядли расскажут о захватывающей борьбе на Бриксе , Спартакиаде итд