Гребец Коровашков о выступлении в нейтральном статусе: «Каждый делает выбор сам. Олимпийские игры – это высшее достижение, все мечтают о медали»

Гребец Алексей Коровашков поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Париже.

В Париже-2024 Коровашков и Захар Петров, выступающие в нейтральном статусе, стали четвертыми в каноэ-двойках на 500 м. Они уступили бронзовым призерам 0,09 секунды.

– Сколько вчера сообщений получили в соцсетях?

– Много! Медали нет, но мы классно выступили, совершили в нынешних условиях немыслимое. Никто даже не ожидал, что за три недели мы выйдем на такой высокий уровень. Чуть бы раньше начали готовиться, выглядели еще сильнее.

– Что скажете тем, кто не стал выступать здесь в нейтральном статусе?

– Каждый делает выбор сам. Я пришел в спорт, чтобы соревноваться и показывать хороший результат. Олимпийские игры – это высшее достижение, все мечтают о медали Олимпиады.

Ради этого люди отбираются в сборную, борются за квоты. Это мечта любого спортсмена, и я считаю, каждый должен стремиться брать этот шанс двумя руками и не отпускать его.

– Но дошло до того, что людей шеймят за просмотр Олимпиады.

– Уверен, что даже те, кто шеймит, все равно ее смотрит.

– Что домой из сувенирки повезете?

– Все подарки, которые получил каждый атлет. Плюс сам прикупил.

– Шапочку купили, красный колпак?

– Мне не зашла, другие сувениры взял.

– Какие старты остались в этом сезоне?

– Чемпионат мира в Узбекистане (с 23 по 25 августа – Sports). Нас всех допустили. Я очень надеюсь, что в дальнейшем на чемпионаты мира со следующего года будут допускать и в другие страны, – сказал Коровашков.

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