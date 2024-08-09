Гребец Коровашков о выступлении в нейтральном статусе: «Каждый делает выбор сам. Олимпийские игры – это высшее достижение, все мечтают о медали»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Гребля

Гребец Алексей Коровашков поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Париже.

В Париже-2024 Коровашков и Захар Петров, выступающие в нейтральном статусе, стали четвертыми в каноэ-двойках на 500 м. Они уступили бронзовым призерам 0,09 секунды. 

– Сколько вчера сообщений получили в соцсетях?

– Много! Медали нет, но мы классно выступили, совершили в нынешних условиях немыслимое. Никто даже не ожидал, что за три недели мы выйдем на такой высокий уровень. Чуть бы раньше начали готовиться, выглядели еще сильнее.

– Что скажете тем, кто не стал выступать здесь в нейтральном статусе?

– Каждый делает выбор сам. Я пришел в спорт, чтобы соревноваться и показывать хороший результат. Олимпийские игры – это высшее достижение, все мечтают о медали Олимпиады.

Ради этого люди отбираются в сборную, борются за квоты. Это мечта любого спортсмена, и я считаю, каждый должен стремиться брать этот шанс двумя руками и не отпускать его.

– Но дошло до того, что людей шеймят за просмотр Олимпиады.

– Уверен, что даже те, кто шеймит, все равно ее смотрит.

– Что домой из сувенирки повезете?

– Все подарки, которые получил каждый атлет. Плюс сам прикупил.

– Шапочку купили, красный колпак?

– Мне не зашла, другие сувениры взял.

– Какие старты остались в этом сезоне?

– Чемпионат мира в Узбекистане (с 23 по 25 августа – Sports). Нас всех допустили. Я очень надеюсь, что в дальнейшем на чемпионаты мира со следующего года будут допускать и в другие страны, – сказал Коровашков. 

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18 комментариев
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Всё правильно.
Олимпийские игры - это высшее достижение.
4 -место после 3-х недель совместных тренировок - очень достойный результат.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Как бы и результат тоже есть. Пройдены все этапы и вышли в финал, в котором боролись до конца. Не пиши чуши.
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Ответ smith182
Он прав, это реальный выбор. Выбрал карьеру, но стал предателем. Удачно кстати, выступил?)
что и кого он предал?🤧
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Ответ smith182
Россию. Ее отстранили по политическим мотивам, даже по расистким, по национальному признаку) Он это понимал, но сознательно решил выступить. Получил помойное ведро на голову до конца жизни.
🤦 ну что могу сказать,диагноз ясен
+4
-1
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
А какая причинно-следственная связь между принципом и получением медали?
+2
-1
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Ответ Геннадий Тёкин
Себя!
какая глубокая мысль
+2
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Ответ ZFG
Медалей нет, есть участие. Это и есть их высшее достижение? А если рекорд мира будет на чемпионате России, то это не высшее достижение? Теперь для них осталось САМОВОСХВАЛЕНИЕ. Кто ещё их похвалит? Почти НИКТО.
Рекорды в гребле не фиксируются, потому что условия не бывают никогда идентичными, ветер, состав воды.
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Комментарий удален пользователем
Респект мужикам , они шли к своей мечте через все бл###о , которое было со всех сторон ..
Пробились , выступили - нормально ...обидно 00,9 сотых ,,деревянная медаль" , но и это успех !
Через много лет Коровашков скажет внукам : я был на ОИ в Париже четвертым , а те кто не поехал
Врядли расскажут о захватывающей борьбе на Бриксе , Спартакиаде итд
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Ответ smith182
И мне тоже) всего хорошего! Быть добру!
Комментарий удален модератором
Ответ Cвятогор
Комментарий удален модератором
Но я не смотрю телевизор. Вы видимо украинец, вам рассказали что в России все смотрят телемарафон :) Но его никто не смотрит. Всего хорошего
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Ответ smith182
Но я не смотрю телевизор. Вы видимо украинец, вам рассказали что в России все смотрят телемарафон :) Но его никто не смотрит. Всего хорошего
диагноз подтвердился 🥱🤧
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Ответ Skyfall_17
А в прошлые игры, в нейтральном статусе когда выступали и все смотрели и болели и переживали за своих. Это другое?🤣
Там был допинг повод, все на тоненького. А тут люди с хорошими лицами устроили дискриминацию по нац признаку. Те кто этого не понимают - штош
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