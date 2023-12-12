«Поскользнулся, упал – с кем не бывает». В Федерации гребного спорта России опровергли конфликт с участием Бикуа‑Мфантсе

В Федерации гребного спорта России опровергли конфликт с участием Бикуа‑Мфантсе.

Никаэль Бикуа‑Мфантсе - чемпион Европы по академической гребле 2007 года в составе сборной России, сейчас работает тренером в училище олимпийского резерва. 12 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что 37‑летний Бикуа‑Мфантсе получил травмы на вечеринке в Западном Бирюлеве в результате перепалки.

«Это было два дня назад, с Никаэлем все в порядке. Произошел небольшой несчастный случай, но без каких‑либо конфликтов. Сейчас Никаэль на тренировке, он работает тренером в училище олимпийского резерва.

Со здоровьем у него все в порядке, поскользнулся, упал – с кем не бывает. А в интернете ситуацию приукрасили. Просто жена потеряла его, начала паниковать в тот момент. Никаэль сразу отыскался, все хорошо», – сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.