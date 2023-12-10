Олимпийский чемпион Федоровцев: «Для меня как патриота и гражданина РФ ехать на Олимпиаду с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, это унижение»

Теги Олимпийская сборная России Сергей Федоровцев Париж-2024 Гребля

Олимпийский чемпион Федоровцев назвал унижением нейтральный статус на ОИ-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне смогут выступить на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.

«Для меня как для патриота и рядового гражданина РФ ехать на Олимпийские игры с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, что это унижение.

Но с другой стороны, я отец двух молодых спортсменок олимпийской сборной. Поэтому для меня это сложный вопрос. Мой ответ как обычного гражданина: ехать под нейтральным статусом – это унижение, делать этого не стоит», – сказал чемпион Афин-2004 в академической гребле Сергей Федоровцев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

53 комментария
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униженный закукарекал словно Аврора

зы: погуглил по его тегу - у чувака дисквалификация за допинг АХАХАХАХАХАХА почему я не удивлен ))))1)
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хитрожопые былые герои...сами съездили, победили, плюшки от государства получили и советуют другим сидеть дома
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Чуваку 43 года, давно закончил карьеру, причем из-за допинга, обычный ветеран с пивом у телека. Но звучит так грозно, будто он должен был ехать в Париж и быть там главным фаворитом. Как в анекдоте "Я пришёл сказать, чтобы вы на меня не рассчитывали". И вот так у них всё.
+33
-2
+31
Ответ Варлампий Варлампий
хитрожопые былые герои...сами съездили, победили, плюшки от государства получили и советуют другим сидеть дома
Так и говорят так для того, чтобы дальше плюшки от государства получать)
+31
-2
+29
Хорошо, что патриотов не унижают социальные проблемы в стране.
+30
-2
+28
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
госдеповский, почту айфона убери
+27
-1
+26
Ответ Варлампий Варлампий
хитрожопые былые герои...сами съездили, победили, плюшки от государства получили и советуют другим сидеть дома
Экс-чемпионы, высказывающиеся о том, что не надо ехать, вызывают только презрение.

Ладно бестолковые депутаты, но эти-то должны знать, как сложна жизнь спортсмена, и что только удачное выступление на Олимпиаде способно компенсировать все те сложности, с которыми пришлось столкнуться спортсменам за 20 лет подготовки.

Иначе гробишь здоровье зазря, получаешь мелкие призовые и в 30 уходишь на пенсию, ничего больше не умея. Начинаешь жизнь заново.
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многие спортсмены не очень умные и ведомые, этот как раз из таких, жрал допинг, а теперь советы дает, сиди тихо в турции и молчи, флюгер
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Ответ Ярик01
госдеповский, почту айфона убери
Красиво юродивого умыл.
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Унижение это быть в инициативной группе,как Шохин,Гагарина,Жога...
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А не унизительно ли всей семьёй грести деньги налогоплатильщиков в виде стипендий от федерации , губернатора
Не стыдно ли получать квартиры в обход общей очереди из выпускниках детских домов и многодетных семей ?
А кто вам покупает лодки , весла итд , как много людей ходит посмотреть на ваше ,, мы на лодочке катались .." ?
+13
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+12
Размытый посыл какой-то. Как обычный гражданин - против, но как "отец двух спортсменок олимпийской сборной" - открыт для вариантов ))
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А сидеть на шее у своих сограждан - это не унижение для здорового 43-летнего лба? Совести просто нет у подавляющего большинства спортсменов.
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Потому что Сергей уже получил ЗМС, а вместе с этим - все положенные до конца жизни финансовые бонусы.
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У допингеров раздвоение сознания, видимо последствия приема допинга
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+8
Хорошо быть патриотом когда одно место в тепле.....
+5
0
+5
ну конечно,ты уже скатал, зачем другим такой же опыт,да?!
+5
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+4
ну так ты никуда и не едешь, это кто имеет шанс должен размышлять на такие темы
а вот на СВО патриот Федоровцев попасть может, при желании, но его, похоже, нет
+4
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Унижение - это то, что делает власть с народом.
+8
-5
+3
Никто же не заставляет
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Старики не хотят чтобы молодые побили их достижение.Даже Вяльбе выступила против нейтрального статуса, этот ведьма очень боится что Большунов превзойдет её. Старики сатаны очень хотят погубить карьеру молодых спортсменов,призывают отказаться от мечты всей жизни.
+5
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Ответ Что с рылом?
Мы? ты на диване во Львове как сидел, так и сидишь.
зайди в кассу тебе 10 рублей выписали, хукер
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Ответ Что с рылом?
а ты гривны уже получил у куратора?
тяжёло быть тобой...умственно-отсталым в цатом поколении )))))))))
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Надо у Хасбика спросить совета - ехать или не ехать. А то эти ,,обычные рядовые граждане,, будут колебаться вместе с ,,линией партии,, до последнего.
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Ну так езжай воевать. Почему то моего друга забрали, неслужившего, 140 кг веса, естественно болячки, а эти патриоты высказываются.
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Он просто хочет чтобы не ехали спортсмены,но деньги получили проведя внутренние соревнования…и рыбку съесть и …….
+2
-1
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Представляю если бы он был действующим спортсменом и как бы он тогда высказался
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то есть этот федорцев считает что мы унижались участвуя в предыдущих лимпиядах под нейтральным флагом ???
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Ну и кто же виноват, что наших спортсменов обязывают ехать в нейтральном статусе????
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Сиди гордо на диване и по телевизору смотри
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