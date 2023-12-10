Олимпийский чемпион Федоровцев: «Для меня как патриота и гражданина РФ ехать на Олимпиаду с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, это унижение»
Олимпийский чемпион Федоровцев назвал унижением нейтральный статус на ОИ-2024.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне смогут выступить на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.
«Для меня как для патриота и рядового гражданина РФ ехать на Олимпийские игры с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, что это унижение.
Но с другой стороны, я отец двух молодых спортсменок олимпийской сборной. Поэтому для меня это сложный вопрос. Мой ответ как обычного гражданина: ехать под нейтральным статусом – это унижение, делать этого не стоит», – сказал чемпион Афин-2004 в академической гребле Сергей Федоровцев.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
зы: погуглил по его тегу - у чувака дисквалификация за допинг АХАХАХАХАХАХА почему я не удивлен ))))1)
Ладно бестолковые депутаты, но эти-то должны знать, как сложна жизнь спортсмена, и что только удачное выступление на Олимпиаде способно компенсировать все те сложности, с которыми пришлось столкнуться спортсменам за 20 лет подготовки.
Иначе гробишь здоровье зазря, получаешь мелкие призовые и в 30 уходишь на пенсию, ничего больше не умея. Начинаешь жизнь заново.
Не стыдно ли получать квартиры в обход общей очереди из выпускниках детских домов и многодетных семей ?
А кто вам покупает лодки , весла итд , как много людей ходит посмотреть на ваше ,, мы на лодочке катались .." ?
а вот на СВО патриот Федоровцев попасть может, при желании, но его, похоже, нет