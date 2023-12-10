Олимпийский чемпион Федоровцев: «Для меня как патриота и гражданина РФ ехать на Олимпиаду с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, это унижение»

Олимпийский чемпион Федоровцев назвал унижением нейтральный статус на ОИ-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне смогут выступить на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.

«Для меня как для патриота и рядового гражданина РФ ехать на Олимпийские игры с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, что это унижение.

Но с другой стороны, я отец двух молодых спортсменок олимпийской сборной. Поэтому для меня это сложный вопрос. Мой ответ как обычного гражданина: ехать под нейтральным статусом – это унижение, делать этого не стоит», – сказал чемпион Афин-2004 в академической гребле Сергей Федоровцев.

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