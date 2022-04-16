Александр Лесун: «Когда прочитал свое интервью BBC, испытал шок. Я люблю Россию никогда не буду отзываться о нашей стране плохо»

Олимпийский чемпион Рио-2016 по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что был в шоке после прочтения своего интервью BBC.

В интервью была такая формулировка: «В конце февраля он решил, что больше никогда не будет выступать за Россию. Он один из немногих российских спортсменов, кто выступил против спецоперации на Украине. Но еще меньше тех, кто поступил так же, как он, в знак протеста отказавшись выступать за Россию».

«Я действительно разговаривал с журналисткой ВВС Александрой Владимировой. Ответил на ряд ее вопросов. Но, когда я прочитал свое интервью, то испытал шок. Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать.

Например, фраза о том, что «с конца февраля я больше не буду выступать за Россию» построена таким образом, чтобы у любого, кто ее прочтет, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны.

Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом. То есть я сказал: «Я завершаю спортивную карьеру», а журналистка написала: «Я больше не буду выступать за сборную России».

Я никогда не буду отзываться о России и о Федерации современного пятиборья нашей страны плохо. Именно благодаря России я стал тем, кем стал, о чем всегда говорил во всех своих интервью.

Да, я родился и начал заниматься пятиборьем в Беларуси, но по известным причинам там дорога в большой спорт оказалась передо мной закрыта. Я переехал в Россию, и именно российская Федерация пятиборья, ее президент, российские тренеры и специалисты сделали из меня большого спортсмена, чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр. Я всегда буду это помнить. Я люблю Россию, люблю и Беларусь, для меня это две родные страны, я их патриот.

Я поставил точку в своей карьере спортсмена. Сейчас в моей жизни начинается новый этап. Я не знаю, каким он будет. Но я хотел бы связать свое будущее со спортом, с современным пятиборьем и с Россией», – сказал Лесун.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине

Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»