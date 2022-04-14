Александр Лесун: «Все идет к тому, что как вид спорта современное пятиборье скоро умрет, его не будет в олимпийской программе»

Олимпийский чемпион Александр Лесун скептически высказался о перспективах современного пятиборья в качестве олимпийского вида спорта.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил о планах исключить верховую езду из программы пятиборья, в которую сейчас также входят фехтование, стрельба, плавание и бег

«Дело не только в МОК, но и в международной федерации, там происходит большая беда. Конкур – один из самых популярных и зрелищных видов, убрать его – идиотизм. Там люди просто хотят остаться на своих местах, поэтому сделают все, чтобы его исключить.

Все идет к тому, что как вид спорта современное пятиборье скоро умрет, его не будет в олимпийской программе. По сравнению с другими видами спорта мы недееспособны», – заявил Лесун.