Анфиса Резцова об интервью Лесуна BBC: «Это даже не подвохи, а хамство со стороны иностранных журналистов. Очередной накат на нашу страну и спортсменов»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об интервью олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна для BBC.

В тексте BBC сообщалось, что Лесун отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине. Однако позже спортсмен заявил, что его решение не имеет отношения к политике.

«Меня уже ничего не удивляет. Мы готовы уже отовсюду ждать подвохи. Это даже не подвохи, а хамство со стороны иностранных журналистов. Грязевое отношение, чтобы подначить всех друг против друга.

Хочу заверить за всех спортсменов, что мы – люди России, жители России и никогда свою страну не предадим. Как бы и что про нас ни писали. В лыжах и биатлоне тоже можно ждать подвохов от любого. Но это политика, а чистые спортсмены вне политики!

Спортсмены очень много трудятся, стремятся к хорошим результатам. Мы – россияне, и все в душе болеем за свою страну. У меня тоже были моменты, когда слова перевирали, а потом говорили: «Ой, мы случайно!» Не обращаем внимания на это, потому что мы сами про себя знаем, что мы любим свою родину.

В 1992-м во Франции мы выступали без флага и гимна, но боролись за Россию. А пишут про нас так, потому что боятся. И пусть они нас боятся! А мы никого не боимся и всегда победим. Хоть в спорте, хоть где – Россия победит! И это не просто красивые слова, мы верим в хорошее будущее. Да, нам сейчас сложно, но мы победим.

Я больше, чем уверена, что Лесун такого не говорил в этом интервью. Это очередной накат на нашу страну и наших спортсменов. Мы живем в этом и ко всему готовы. В такой ситуации накаты будут на медийных людей, артистов, а больше всего на спортсменов. Но нас не сломаешь», – сказала Резцова.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине

Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»