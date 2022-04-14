Александр Тихонов: «Если Лесун говорит о бардаке в федерации, я в этом не сомневаюсь – на примере биатлона и легкой атлетики»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном, ранее давшим интервью BBC.

В тексте BBC сообщалось, что Лесун отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине. Однако позже он заявил, что его решение не имеет отношения к политике.

«Подонки! А что еще сказать? ВВС – помойка! Что они себе позволяют? Тьфу на них», – цитирует Тихонова «СЭ».

По мнению бывшего биатлониста, решение Лесуна об уходе из спорта было принято из-за сложных отношений с национальной федерацией современного пятиборья.

«И если Лесун говорит о бардаке в федерации, я в этом не сомневаюсь – на примере биатлона и легкой атлетики», – сказал Тихонов «Газете.Ru».