Александр Лесун: «Предлагал назначить меня главным тренером сборной, но, увы, был послан. Я один из самых крутых людей в своем виде спорта, достойный Книги рекордов Гиннесса»

Олимпийский чемпион Рио-2016 по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что не планирует уезжать из России, несмотря на отсутствие работы.

Ранее Лесун дал ВВС интервью, в котором сообщалось, что он отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине. Однако затем спортсмен опроверг, что решил завершить карьеру из-за политической ситуации.

«Я предлагал назначить меня главным тренером сборной или стать заведующим школы, но, увы, был послан очень далеко. Но из России я уезжать не собираюсь.

Чем тогда заниматься? Любовью. Я обожаю спорт, считаю, люди должны им заниматься, так что буду относиться с любовью к тому, что делаю.

В моих планах развивать современное пятиборье. Я один из самых крутых людей в своем виде спорта, достойный Книги рекордов Гиннесса.

Я единственный из мужчин в истории российского и, возможно, советского спорта, кому удавалось быть в тройке на чемпионатах мира на протяжении семи лет. Притом что наш вид спорта – отчасти лотерея, поскольку ты не знаешь, какой конь тебе достанется в конкуре.

Но наша спортивная федерация все равно ничего не захотела мне предложить», – сказал Лесун.

Пятиборец рассказал, что сейчас у него нет стабильного заработка.

«Ноль. И федерация не предоставила мне финансовой подушки, если можно так сказать», – цитирует Лесуна ТАСС.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине