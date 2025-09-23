V турнир российского падел тура: впервые на Урале, впервые на стадионе, впервые на Кинопоиске

Российский падел тур продолжает расширять географию. Впервые в истории элитная национальная серия турниров, организуемая ФПР, пришла на Урал. С 18 по 21 сентября V этап РПТ прошел в Екатеринбурге, где в эти дни открылся первый в России специализированный стадион для падела – «Падел-Арена РМК».

Новая арена появилась в результате масштабной реконструкции КРК «Уралец», который принимал хоккейные, ледовые и иные соревнования в городе с середины 70-х годов прошлого века. Теперь же это современная арена для падела на 4500 зрительских мест с шестью панорамными кортами, комфортабельными раздевалками, тренажерным залом и зоной для восстановления. «Падел-Арена РМК» станет частью инфраструктуры Академии RCC Padel, которая активно развивается в Екатеринбурге и способствует быстрой популяризации игры в регионе.

В честь открытия «Падел-Арены РМК» в пятницу и субботу для екатеринбургских болельщиков с показательными шоу-матчами выступили звезды мирового падела – третья ракета мира Федерико Чинготто, победитель недавнего турнира FIP P1 Лео Аугсбургер, двукратный чемпион мира и победитель международного турнира «Москва 2024» Тито Аллеманди, а также Толито Агирре, Хуан Тельо, Гонсало Альфонсо и Аймар Гони.

Кроме того, Российский падел тур впервые вышел на аудиторию крупнейшего онлайн-кинотеатра страны – «Кинопоиска». На протяжении всех дней основного турнира все матчи, которые проходили на центральном корте, шли в прямом эфире «Кинопоиска».

Традиционно партнером Российского падел тура выступила букмекерская компания FONBET, которая активно поддерживает развитие профессионального падела в стране.

V-й этап РПТ стал самым масштабным и по количеству стран, представленных на турнире. В этот раз к спортсменам из России, Аргентины, Испании и Казахстана присоединились паделисты из Сербии, дебютировавшие в Российском падел туре. Первые ракетки мужской и женской сборной страны – Андрийя Граовац и Бояна Йованович – уже знакомы российским болельщикам по участию в матчевой встрече двух национальных команд в августе этого года. А их приезд на РПТ – следствие взаимодействия федераций падела России и Сербии, которое было подписано в рамках поездки нашей сборной в Белград.

Хедлайнером турнира в Екатеринбурге среди женщин стала испанка Мария Портильо Перес – 88-й номер мирового рейтинга FIP, которая заявилась в паре с победительницей РПТ-IV «Белые Ночи» Екатериной Никитиной.

В мужской сетке первыми сеяными стали хорошо знакомый российским болельщикам аргентинец Кристиан Херман Гутьеррес (№158 рейтинга FIP, бронзовый призер международного турнира «Москва 2024» и победитель РПТ-IV «Белые ночи»), который сыграл в паре с Климом Козыревым, а также Пабло Кастильо Вальверде из Испании – его напарником стал бронзовый призер Кубка России 2025 Даниел Пашаян.

Женский турнир: лидеры защитили свой статус

Развитие событий в женском турнире V-го этапа Российского падел тура с самого начала шло по предсказуемому сценарию. Лидеры национального рейтинга ФПР, Влада Кутузова и Вилена Петрова на пути к финалу уверенно обыграли всех соперниц, среди которых оказались и участницы «бронзового матча», пары Кучерявая/Мокроусова и Салимова/Козлова. В финале их ждали как раз первые сеянные – интернациональный дует Екатерины Никитиной и Марии Перес. Встречи в финале Петровой/Кутузовой и Никитиной, которая на предыдущих турнирах успешно выступала в паре с Дарьей Овсянниковой, стали уже своеобразной традицией. Но в отличие от финала РПТ-IV, где победили как раз Никитина/Овсянникова, в этот раз борьбы не получилось. Уверенная победа Влады и Вилены со счетом 6:1, 6:0 – и очередной выигранный турнир главных фавориток сезона.

Мужской турнир: уральский падел блеснул в родных стенах

В мужском турнире, который в этот раз был насыщен интернациональными парами, зрителей ждало много сюрпризов. Так, совершенно неожиданно уже на стадии 1/8 финала из борьбы за первое место выбыл первый номер национального рейтинга Александр Халанский, который в этот раз выступал в паре с испанцем Карлосом Пересом Кабесой – на их пути встали победители I-го этапа РПТ Евгений Данилов и Дмитрий Мягков. В четвертьфинале выбыли обладатели Кубка России 2025, которые неожиданно проиграли представителями екатеринбургской Академии RCC Padel – Степану Радусу и Сержи Гимету.

Зато до финала добрались вторые сеянные – Даниел Пашаян и Пабло Кастильо Вальверде. В финале они встретились как раз с Мягковым и Даниловым, которые тоже представляют Академию RCC Padel. Финальный матч собрал большую аудиторию на «Падел-арене РМК», которая активно поддерживала своих. Игра, которая состояла из трех сетов, длилась ровно два часа. И, возможно, решающей в ней стала поддержка трибун – как и на первом турнире РПТ в феврале, на верхнюю ступень пьедестала поднялись Данилов и Мягков.

В матче за третье место играли добравшиеся туда через нижнюю сетку Халанский и Перес Кабеса против еще одних представителей екатеринбурской академии Семена Ражева и Фабри Пейрона. Аргентинец буквально поразил всех гостей и участников своей энергией и умением доставать любые самые сложные мячи. Именно его искрометная игра позволила ребятам обыграть первую ракетку России и занять место на подиуме.

Турнир в Екатеринбурге подарил невероятные эмоции и открыл большой падел для местной аудитории, у которой теперь есть первая в России арена по этому виду спорта.

Федерация падела России выражает благодарность всем партнерам и спонсорам, благодаря которым проведение турнира стало возможным:

Генеральный спонсор Федерации падела России

М-сталь

Спонсоры Российского падел тура

FONBET - лидер букмекерской отрасли России

Первая грузовая компания Росхим

Группа компаний Нацпроектстрой – ведущий российский инфраструктурный холдинг

Технический партнер ФПР

Prime Padel Sol

Информационный партнер V этапа РПТ

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск

Результаты V турнира Российского падел тура

Женщины. 1/8 финала

Сидорова/Калабина - Йованович/Тарасова - 6:1, 6:1

Ирха/Васильева - Клещерова/Кархардина - 6:4, 6:0

Юмашева/Попова - Ершова/Чиркова - 6:1, 6:3

Колосова/Повидало - Перес/Никитина - 3:6, 0:6

Данько/Туленкова - Ленская-Богомолова/Овсянникова - 6:7, 2:6

Прудникова/Лобанова - Иванова/Москаль - 4:6, 6:7

Кучерявая/Мокроусова - Коко/Фатеева - 6:1, 6:1

Козлова/Салимова - Кутузова/Петрова - 5:7, 0:6

Женщины. 1/4 финала

Иванова/Москаль - Сидорова/Калабина - 3:6, 1:6

Юмашева/Попова - Перес/Никитина - 3:6, 2:6

Ирха/Васильева - Ленская-Богомолова/Овсянникова - 6:7, 4:6

Кучерявая/Мокроусова - Кутузова/Петрова - 1:6, 6:7

Женщины. 1/2 финала

Сидорова/Калабина - Кутузова/Петрова - 2:6, 2:6

Ленская-Богомолова/Овсянникова - Перес/Никитина - 4:6, 6:1, 4:6

Женщины. Матч за 3-е место

Козлова/Салимова - Кучерявая/Мокроусова - 0:6, 2:6

Женщины. Финал

Кутузова/Петрова vs Перес/Никитина - 6:1, 6:0

Мужчины. 1/8 финала

Хулио/Мальцев - Пашаян/Кастильо - 3:6, 7:5, 4:6

Тулупов/Руби - Умбетов/Трунов - 6:3, 6:3

Броун/Краовац - Гимет/Радус - 3:6, 6:3, 3:6

Санчез/Мильнер - Матус/Карпушкин - 4:6, 2:6

Данилов/Мягков - Перес Кабеса/Халанский - 6:3, 6:1

Пейрон/Ражев - Татарников/Бобоханов - 6:3, 6:4

Гутьеррес/Козырев - Меркулов/Томайдис - 2:6, 3:6

Родригес/Ирха - Кузнецов/Форастелло - 2:6, 3:6

Мужчины. 1/4 финала

Матус/Карпушкин - Гимет/Радус - 2:6, 4:6

Тулупов/Руби - Пашаян/Кастильо - 3:6, 7:5, 4:6

Пейрон/Ражев - Данилов/Мягков - 1:6, 0:6

Меркулов/Томайдис - Кузнецов/Форастелло - 6:2, 6:2

Мужчины. 1/2 финала

Меркулов/Томайдис - Данилов/Мягков - 1:6, 4:6

Гимет/Радус - Пашаян/Вальверде - 6:7, 6:7

Мужчины. Матч за 3-е место

Перес Кабеса/Халанский - Пейрон/Ражев - 6:7, 6:4, 4:6

Мужчины. Финал

Данилов/Мягков - Пашаян/Кастильо - 7:6, 5:7, 6:4