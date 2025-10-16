  • Спортс
Международный турнир «Москва-2025»: столица на неделю станет центром мирового падела

С 21 по 26 октября в Москве пройдет Международный турнир по паделу «Москва 2025» – масштабное событие, которое вновь соберёт ведущих игроков из Европы, Латинской Америки и Африки, представляющих самый динамично развивающийся вид спорта в мире!

Организаторы турнира «Москва 2025» – Федерация падела России, Департамента спорта города Москвы и АНО «Московский спорт», что становится уже хорошей традицией и знаком качества международных соревнований по паделу самого высокого уровня. В прошлом году решающие матчи турнира «Москва 2024» собрали полный зал в Международном центре бокса в «Лужниках» и подарили болельщикам невероятное по накалу и красоте зрелище.

В этом году главной ареной международного турнира станет УСЗ «Дружба». Здесь с 23 по 26 октября пройдут все главные матчи, включая все полуфиналы, матчи за 3-е место и финалы. Отборочный турнир и остальные матчи основной сетки пройдут с 21 по 24 октября во Дворце тенниса «Лужники».

Формат и главные звезды турнира «Москва 2025»

Мужской и женский турниры пройдут по олимпийской системе (на выбывание) со стадии 1/8 финала. Им предшествует квалификация, также со стадии 1/8 финала. Всего в «Москве-2025» выступят 120 спортсменов (по 60 мужчин и женщин), представляющих 3 континента и 6 стран: Россию, Аргентину, Испанию, Италию, Египет и Грузию.

Среди именитых участников турнира стоит выделить следующих игроков:

  • Тито Аллеманди (Аргентина) – двукратный чемпион мира в составе сборной Аргентины, победитель Международного турнира «Москва 2024».

  • Ксения Шарифова (Россия) – главная звезда российского падела, топ-30 мирового рейтинга FIP, впервые сыграет на турнире в России.

  • Аймар Гоньи (Испания) – восходящая звезда мирового падела, топ-10 рейтинга американской серии A1Padel, возмутитель спокойствия фаворитов всех турниров.

  • Гонсало Рубио (Испания) – опытный игрок, многолетний участник элитной серии туров, топ-30 мирового рейтинга FIP.

  • Энцо Йенсен (Италия) – 19-летний талант, один из самых перспективных игроков своего поколения.

  • Марта Баррера (Испания) – молодая звезда европейского падела, входящая в топ мирового рейтинга FIP, известна яркими сенсациями на крупных этапах.

Прямые приглашения в основную сетку по wild card также получили победители Кубка России 2025: Артём Матус и Павел Карпушкин у мужчин, и Вилена Петрова и Влада Кутузова у женщин.

Алексей Сорокин, генеральный директор ФПР:

«Москва снова становится центром мирового падела, собирая в российской столице ведущих игроков планеты. В этот раз география участников турнира стала еще шире и охватывает уже три континента! Это в явном виде отражает тенденцию роста популярности нашего вида спорта. За год падел совершил качественный рывок в России: выросли уровень игроков, интерес аудитории и число площадок. Уверены, что турнир «Москва 2025» станет знаковым событием в спортивной жизни столицы и поможет укрепить позиции нашей страны на международной арене падела».

Спонсоры Международного турнира «Москва 2025»

  • Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания Winline

  • Генеральный спонсор ФПР – компания «М-Сталь».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Федерация падела России
Федерация падела России
