«Москва 2025»: звезды мирового падела сыграли в столице России

В Москве завершился международный турнир по паделу «Москва 2025», организованный Федерацией падела России совместно с Департаментом спорта города Москвы и АНО «Московский спорт».

Турнир прошел в российской столице уже второй раз. В этом году он собрал рекордное количество игроков. В нем приняли участие 120 спортсменов из 6 стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Беларуси. Призовой фонд турнира составил 100,000 евро.

Международный турнир «Москва 2025» был отмечен высоким уровнем участников, среди которых 23 игрока из топ-100 мирового рейтинга FIP (Международной федерации падела), а 10 из них – из топ-50. Среди хедлайнеров: 2-кратный чемпион мира в составе сборной Аргентины Адриан Аллеманди, который приехал защищать титул, выигранный в прошлогоднем турнире; лучший молодой игрок Европы по версии FIP, итальянец Энцо Йенсен; 2-кратный чемпион мира среди юниоров в составе сборной Испании, 17-летний Хуан Самора, а также лучшая паделистка России Ксений Шарифова, занимающая 31-ю строчку мирового рейтинга FIP.

Матчи турнира прошли на двух спортивных объектах, расположенных в олимпийском комплексе «Лужники». В УСЗ «Дружба» расположился центральный корт, где были сыграны все решающие матчи, а игры квалификации и ранних стадий турнира прошли на кортах Дворца тенниса по соседству.

В турнире среди мужчин основная борьба за титул развернулась среди участников из Аргентины и Испании. В финал вышел прошлогодний победитель международного турнира, Тито Аллеманди, который в этом году играл в паре с представителем Пиренеев, 19-летним Аймаром Гоньи. Им противостоял другой призер турнира «Москва-2024», аргентинец Кристиан Гутьеррес, который играл в паре с соотечественником, 42-й ракеткой мира, Агустином Торре. Сплав молодости и опыта Гоньи и Аллеманди оказался решающим. 6:3, 6:0 – победа интернационального дуэта, которая уместилась в 55 минут игрового времени. В игре за 3-е место встречались два испано-итальянских дуэта: Эмилио Чамеро и Энцо Йенсен против Феррана Инса и Дениса Перино. Борьбы в «бронзовом» матче было больше, но соперники также уложились в 2 сета. 7:6, 6:3 – в пользу Чамеро/Йенсена.

Зато решающие матчи турнира среди женщин порадовали забитые под завязку трибуны УСЗ «Дружба» зрелищным паделом с участием российских спортсменок. В матче за 3-е место играли две российско-испанские пары. Ника Служителева и Анна Ортис противостояли Ангелине Неизвестной и Лидии Сильван. Интриги этому матчу добавлял тот факт, что Служителева в паре с Неизвестной в прошлом году выиграли первый Чемпионат России по паделу, а теперь встали по разные стороны сетки. Первый сет на тай-брейке забрали Неизвестная/Сильван (7:6), во втором уже были сильнее

Служителева/Ортис. А вот в третьем сете борьбы не получилось – снова сильнее Неизвестная/Сильван, но уже со счетом 6:1. В отличие, от прошлого года 19-летняя Неизвестная смогла сделать шаг вперед и взайти на пьедестал.

В финале сыграли фавориты турнира – первая сеяная пара из Испании, Марта Баррера (24-я ракетка мира) и Химена Веласко (№32 рейтинга FIP) – которым противостояла россиянка Ксения Шарифова, сыгравшая со своей старой знакомой, испанкой Мартой Борреро. Первый сет у Шарифовой/Борреро совсем не получился – 0:6. Во втором, Ксения с напарницей собрались, и завязалась борьба, которая закончилась тай-брейком. Нервы оказались крепче у российско-испанской пары – под рев трибун Ксения и Марта забрали сет – 7:6. А в решающем третьем уже не оставили соперницам шансов – 6:1 и титул чемпионов достается Шарифовой/Борреро.

Ксения Шарифова, победительница международного турнира «Москва 2025»:

– Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли в эти дни на матчи турнира – вы были невероятными. Мы чувствуем, как в России любят падел! Отдельная благодарность организаторам – этот турнир прошел на уровне лучших этапов Premier Padel Tour. Хочу посвятить эту победу своей маме, всем болельщикам и конечно же своей напарнице Марте!

Адриан Аллеманди, победитель международного турнира «Москва 2025»:

– Спасибо за высокий уровень организации турнира. В России любят и умеют делать соревнования мирового уровня. Мне очень приятно выиграть здесь второй раз подряд. Если меня позовут снова, то я непременно в деле. Падел в России развивается стремительными темпами, это видно даже уже на дистанции в один год. Хочу пожелать вам не останавливаться и продолжать в том же духе!

Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России:

– Нам очень лестно слышать позитивные отзывы от игроков об уровне организации турнира. Безусловно, это главное международное событие в календаре федерации. И мы рады, что уровень турнира растет с каждым годом. Если год назад у нас было лишь два игрока из топ-50 мирового рейтинга, то сейчас это уже 10 спортсменов, причем, преимущественно молодые игроки, будущие лидеры международного падела. Увеличилось и количество участников – с 64 до 120. А аншлаг на трибунах – приятное подтверждение тому, что аудитория падела в России тоже стремительно растет. Уверен, проведение международного турнира в Москве будет становиться все более заметным и престижным событием в на международной арене.