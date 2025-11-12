Второй в истории FONBET Чемпионат России по паделу пройдет с 13 по 16 ноября в Москве

С 13 по 16 ноября в Москве пройдет второй в истории FONBET Чемпионат России по паделу. Турнир уже на старте обновит рекорд по количеству участников и их географии, а также обещает подарить множество интриг и бескомпромиссной борьбы!

Матчи турнира состоятся в новом клубе «Падл хАБ Премиум» на Нагатинской набережной. В нем примут 160 спортсменов, а именно 44 мужских и 36 женских пар, что является абсолютным рекордом по количеству участников в соревновании по паделу в России.

География Чемпионата России 2025 также получила беспрецедентный масштаб. На национальное первенство заявились представители 19 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Кемеровская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Ростовская, Самарская, Саратовская и Ярославская область, Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский край. В чемпионате страны могут принимать участие только граждане РФ.

Призовой фонд FONBET Чемпионата России-2025 составит 2 000 000 рублей, а победители турнира получат по 2000 рейтинговых очков, что является максимумом в структуре рейтинговых турниров под эгидой ФПР. По итогам чемпионата первые 4 пары у мужчин и первые 4 пары у женщин получат статус кандидатов в сборную России.

Формат Чемпионата России предполагает квалификацию и основной турнир у мужчин и у женщин. Квалификация, в которой принимают участие по 16 пар, состоит из двух стадий – 1/8 и 1/4 финала. По ее итогам по 4 лучшие пары проходят в основную сетку турнира. В основном турнире у мужчин участвуют 32 пары со стадии 1/16 финала. В основном турнире у женщин участвуют 24 пары – 8 пар с наиболее высоким совокупным рейтингом участниц начинают выступление со стадии 1/8 финала, остальные стартуют с 1/16 финала. Турнир проходит по олимпийской системе с розыгрышем 3-го места.

Календарь турнира:

13 ноября – квалификация

14 ноября – 1/16 финала

15 ноября – 1/8 и 1/4 финала

16 ноября – 1/2 финала, матчи за 3-е место и финалы

Участие примут все четверо действующих победителей прошлогоднего турнира. Однако в этот раз каждый из них сыграет в новой для себя паре. Это означает, что в истории Чемпионатом России появится как минимум один новый чемпион у мужчин и как минимум одна новая чемпионка у женщин.

Мужская сетка

Первыми сеянными заявлены действующий чемпион России Денис Меркулов и Эрик Томайдис, которые весь год выступают вместе. Другой действующий чемпион – Александр Халанский – стартует под вторым номером посева в паре со своим постоянным напарником Игорем Броуном. Победители Кубка России 2025 Артем Матус и Павел Карпушкин получили третью строчку в посеве.

Женская сетка

Наивысший номер посева в женской сетке – у лидеров текущего сезона, обладательниц Кубка России, Вилены Петровой и Влады Кутузовой, представляющих Санкт-Петербург. Вторыми сеянными выступят действующая чемпионка России Ника Служителева в паре с Полиной Юмашевой. Другая действующая чемпионка, Ангелина Неизвестная, которая в прошлом месяце стала бронзовой призеркой международного турнира «Москва 2025» – сыграет с Аленой Васильевой. По итогам жеребьевки Служителева и Неизвестная теоретически могут встретиться уже в 1/4 финала, что добавляет интриги в борьбе за титул.