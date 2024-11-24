Алдонин занял 12-е место на чемпионате России по паделу в паре. Дзагоев и Щенников проиграли в квалификации
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин выступил на ЧР по паделу.
Алдонин в паре с Вячеславом Бокаревым прошли квалификацию, в 1/8 финала проиграли Никите Кузнецову и Артему Матусу в двух сетах (3:6, 4:6). Они проиграли по одному гейму на своей подаче в каждой из партий, а сами не сделали ни одного брейка.
Затем они выиграли матч утешительного турнира, но в воскресенье проиграли оба раза в борьбе за 9-12 места и таким образом остались на 12-м месте.
Смотрите концовку единственного победного матча Алдонина/Бокарева на чемпионате России.
Кроме того, в чемпионате России принимали участие Алан Дзагоев и Георгий Щенников, они в пятницу проиграли в квалификации.
Фонбет чемпионат России по паделу проходит впервые в истории.
Финалы, матчи за 3-е место и полуфиналы турнира смотрите здесь
Опубликовано: Sports
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