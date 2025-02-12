Первый турнир Российского падел тура пройдет с 13 по 16 февраля в Москве
С 13 по 16 февраля в Москве пройдет первый турнир Российского падел тура – элитной национальной серии турниров по паделу, организуемых Федерацией падела России.
Турнир пройдет в новом столичном клубе Sky Padel в Москва-Сити и соберет сильнейших игроков в Категории А.
Соревнования пройдут по усовершенствованной олимпийской системе до двух поражений (в случае первого поражения участники продолжают борьбу в нижней сетке
за 3-е место, а после второго поражения участники выбывают из турнира). Для участия в мужском и женском турнирах заявились по 22 пары участников. В обоих случаях
основной турнир будет предварять квалификация, в которой выступят по 8 пар, а две лучшие из них присоединятся к 14 командам-участницам основной сетки.
Квалификация в мужской и женской сетке пройдут 13 февраля. А с 14 февраля стартуют основные турниры.
Больше информации сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.
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