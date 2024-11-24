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  • Пары Халанский/Меркулов и Служителева/Неизвестная стали первыми чемпионами России по паделу. У мужчин победили №1 посева, у женщин – №2
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Пары Халанский/Меркулов и Служителева/Неизвестная стали первыми чемпионами России по паделу. У мужчин победили №1 посева, у женщин – №2

В Москве завершился Фонбет чемпионат России по паделу – первый турнир в истории.

Александр Халанский и Дмитрий Меркулов стали чемпионами среди мужчин, Ника Служителева и Ангелина Неизвестная – среди женщин.

Халанский/Меркулов в финале обыграли пару Артем Пудовкин/Александр Мартынов (6:4, 6:1). Чемпионами стали №1 и №2 российского падел-тура, воссоединившиеся в пару через полгода после выступления с другими партнерами, они возглавляли посев.

Служителева/Неизвестная победили в решающем матче пару Ксения Кириллова/Анастасия Секамова (7:5, 6:0), они были вторыми сеяными.  Неизвестная живет и тренируется в ОАЭ, в сентябре она дошла до полуфинала турнира «Москва 2024».

Первые сеяные женского турнира Дарья Овсянникова и Ксения Сидорова проиграли в четвертьфинале.

Смотрите все решающие матчи турнира на Спортсе’‘

Опубликовано: Sports
Падел
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