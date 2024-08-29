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Первый международный турнир по паделу пройдет в Москве с 19 по 21 сентября

Федерация падела России проведет первый в стране международный турнир по паделу

Турнир «Москва 2024» пройдет с 19 по 21 сентября 2024 года в Международном центре бокса в Москве.

В турнире примут участие 16 мужских и 16 женских пар из России, Аргентины, Испании, Италии и Франции. Среди участников – спортсмены из первой сотни мирового рейтинга FIP.

Призовой фонд турнира составит 85 тысяч евро, что также является рекордом для соревнований по паделу, когда-либо проводившихся в России.

«Проведение международного турнира такого статуса и уровня участников – безусловная веха для развития падела в нашей стране. ФПР получит возможностьпривлечь больше болельщиков к этому молодому, но очень стремительно набирающему популярность виду спорта.

Российские игроки смогут проверить свои силы против сильных иностранных соперников. А зрители, уверен, насладятся игрой мастеров высокого мирового уровня. Словом, турнир «Москва 2024» обещает стать ярким событием спортивного календаря 2024 года», – заявил президент Федерации падела России Алексей Золотарев.

Узнать больше о международном турнире вы сможете тут, о Федерации падела – тут.

Опубликовано: Sports
падел
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