16 мужских и 16 женских пар примут участие в международном турнире по паделу «Москва 2024»

Федерация падела России утвердила состав участников международного турнира.

Турнир «Москва 2024» пройдет с 19 по 21 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках».

В мужском и женском турнире примут участие 16 мужских и 16 женских пар из России, Аргентины, Испании, Италии и Франции.

В числе заявившихся на турнир игроков есть представители первой сотни мирового рейтинга FIP. Первой сеяной парой мужского турнира станут испанец Хосе Давид Санчес (76-е место в рейтинге FIP) и представляющий Италию Арис Патиниотис (71). Также можно отметить аргентинца Кристиана Хермана Гутьерреса (73), который выступит в паре с соотечественником Игнасио Пьотто (89).

В женском турнире сильнейшей по международному рейтингу FIP является Лорена Вано Мартин из Италии (60-е место), которая сыграет в паре с испанкой Кармен Кастильон (67). Отдельно стоит выделить и легенду женского падела Альбу Галан, сестру многолетней первой ракетки мирового мужского падела, испанца Алехандро Галана. Альба Галан ранее достигала 6-й позиции в мировом рейтинге FIP, но два года назад завершила профессиональную карьеру ради работы тренером. Однако специально ради московского турнира она вернется на корт.

Четыре мужские и четыре женские пары из России получили уайлд-кард от организаторов турнира в соответствии с национальным рейтингом ФПР. Уайлд-кард были предоставлены игрокам, занимающим верхние строчки национального рейтинга.

Полный список участников мужской сетки турнира: Хосе Давид Санчес (Испания), Арис Патиниотис (Италия), Игнасио Пиотто (Аргентина), Кристиан Херман Гутьеррес (Аргентина), Тони Буэно (Испания), Марк Килес (Испания), Марио Уэте (Испания), Даниэль Сантигоса (Испания), Давид Гала (Испания), Поль Эрнандес (Испания), Ферран Инса (Испания), Рохер Ароми (Испания), Хайме Менендес (Испания), Адриан Ронко (Испания), Даниэль Мартинес (Испания), Хосе Мария Альяга (Испания), Серхи Гимет (Испания), Хосеп Аймерик (Испания), Маркос Гонсалес (Испания), Антонио Варо (Испания), Тито Аллеманди (Аргентина), Мартин Абад (Аргентина), Александр Халанский (Россия), Энцо Йенсен (Италия), Денис Меркулов (Россия), Мартин Носкезе (Испания), Артем Пудовкин (Россия), Николас Кордоба (Аргентина), Дмитрий Иванов (Россия), Эрик Томайдис (Россия), Никита Кузнецов (Россия), Артем Матус (Россия).

Полный список участников женской сетки турнира: Кармен Кастильон (Испания), Лорена Вано (Италия), Карла Кастильо (Испания), Алисия Бланко (Испания), Альба Галан (Испания), Мари Кармен Виллальба (Испания), Мирейя Херрада (Испания), Эухенья Гимет (Испания), Морена Суарес (Аргентина), Марьянела Монтези (Италия), Амели Детривьер (Франция), Камила Фассио (Испания), Ангелина Неизвестная (Россия), Лидия Сильван (Испания), Нурия Молина (Испания), Ракель Альмендрос (Испания), Айтана Перес (Испания), Мария Майорал (Испания), Ника Служителева (Россия), Алена Васильева (Россия), Дарья Овсянникова (Россия), Ксения Сидорова (Россия), Екатерина Никитина (Россия), Ксения Кириллова (Россия), Полина Чиркова (Россия), Екатерина Алай (Россия), Ксения Данько (Россия), Елена Нарциссова (Россия), Полина Юмашева (Россия), Мария Киреева (Россия), Анна Туленкова (Россия), Екатерина Антипова (Россия).

Жеребьевка турнира «Москва 2024» состоится во вторник, 17 сентября, в Международном центре бокса в «Лужниках».

Узнать больше о международном турнире вы сможете тут , о Федерации падела – тут .