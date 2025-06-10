4-й этап Российского падел тура пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ с 19 по 22 июня

С 19 по 22 июня в Санкт-Петербурге пройдет 4-й этап Российского падел тура – турнир «Белые ночи».

Сильнейшие паделисты страны, а также игроки других стран сразятся за ценные рейтинговые очки и призовой фонд в 1 миллион рублей.

Впервые в истории турнир Российского падел тура войдет в официальную спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Матчи пройдут на кортах нового и самого большого падел-клуба Санкт-Петербурга – Win Win, в котором уместились 10 кортов.

По уже сложившейся традиции турнир серии Российского падел тура получит международный статус – в нем примут участие 22 мужских и 15 женских пар из России, Казахстана, Испании и Аргентины.

Хедлайнер мужского турнира – Хуан Крус Беллуати (№54 мирового рейтинга FIP), один из узнаваемых аргентинских игроков. В апреле он уже выступал на РПТ-III в Москве, где в паре с Никитой Хрычевым дошел до финала. Тогда победу в решающем матче одержали Александр Халанский и Эрик Томайдис. На этот раз в Санкт-Петербурге Томайдис вернется в пару к Денису Меркулову, восстановившемуся после травмы. А сам Халанский сыграет с другим аргентинцем, Кристианом Гутьерресом (№114 в рейтинге FIP), который запомнился российским болельщикам по международному турниру «Москва–2024», где выиграл бронзу.

В женском турнире главной звездой обещает стать испанка Марта Борреро (№54 в женском рейтинге FIP), которая выступит в паре с Дианой Исаевой. Борреро станет самой статусной паделисткой, когда-либо выступавшей на турнирах в России. Главными соперницами Борреро и Исаевой обещают стать Вилена Петрова и Влада Кутузова – пара из Санкт-Петербурга в последние три месяца выигрывает все турниры, в которых принимает участие.

4-й этап РПТ традиционной пройдет по системе double elimination (двойное выбывание) – это улучшенный олимпийский формат, при котором команда, потерпевшая одно поражение, продолжает борьбу за 3-е место в нижней сетке турнира.

Таким образом, даже после первой неудачи спортсмены сохраняют шанс на попадание в призовую тройку.

Жеребьевка мужской и женской сетки 4-го этапа Российского падел тура состоится в среду, 11 июня.

Больше информации сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.