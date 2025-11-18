FONBET Чемпионат России 2025: рекордное число участников и новые чемпионы

В Москве завершился FONBET Чемпионат России по паделу 2025, ставший вторым изданием национального первенства. Матчи турнира проходили с 13 по 16 ноября в новом клубе «Падл хАБ Премиум».

Чемпионат России собрал рекордное количество игроков. В нем приняли участие 160 спортсменов из 19 регионов страны. 44 мужских и 36 женских пар представляли Москву, Санкт-Петербург, Волгоградскую, Кемеровскую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую и Ярославскую область, Крым, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский край. Каждый регион имел возможность заявить в основную сетку турнира по одной мужской и женской паре без учета текущего рейтинга ФПР.

Призовой фонд турнира составил 2,000,000 рублей, а победители Чемпионата России получили по 2000 рейтинговых очков ФПР – максимальное количество баллов в системе российских рейтинговых соревнований. Четыре лучшие пары у мужчин и женщин также стали кандидатами в сборную России.

Соревнования в мужском и женском турнирах состояли из квалификации и основной сетки, которая стартовала со стадии 1/16 финал.

Женский турнир: исторический «золотой» дубль Санкт-Петербурга

Женский турнир еще до начала обещал множество интриг и непредсказуемую борьбу на всех стадиях турнира. Действующие чемпионки России – Ника Служителева и Ангелина Неизвестная – приняли решение защищать титул порознь. Ника заявилась на турнир в паре с Полиной Юмашевой, а Ангелина – с Аленой Васильевой. Помимо них главными претендентами на победу в Чемпионате России считались Вилена Петрова и Влада Кутузова. Пара из Санкт-Петербурга является абсолютным лидером сезона, на их счету победы на трех этапах Российского падел тура, а также «золото» Кубка России 2025.

Жребий свел действующих чемпионок уже в 1/4 финала. Матч Служителева/Юмашева – Васильева/Неизвестная прошел на центральном корте, но упорной борьбы не вышло. Алена и Ангелина уверенно взяли первый сет и не выпустили нити игры во втором – 6:1, 6:3.

В итоге в главном матче женского турнира Васильева и Неизвестная встретились с Петровой и Кутузовой. В первом сете шла равная борьба, которая закончилась на тай-брейке. Более прочными оказались нервы у пары из Санкт-Петербурга. А во втором сете разнервничались уже Васильева/Неизвестная. В итоге – 7:6, 6:2. Вилена с Владой сотворили историю, сделав первый в истории российского падела «золотой дубль» – выиграли и Чемпионат, и Кубок страны.

В утешительном финале Грета Мокроусова и Дарья Кучерявая оказались сильнее Екатерины Никитиной и Ксении Кирилловой – 7:6, 6:4.

Мужской турнир: громкие сенсации и новые чемпионы

В мужской сетке громкая сенсация случилась уже на стадии 1/8 финала. Первая ракетка России и действующий чемпион страны Александр Халанский в паре Игорем Броуном уступил Алексею Головачеву и Даниэлю Литвинову в двух сетах – 3:6, 4:6. Другой действующий чемпион Денис Меркулов, вместе с Эриком Томайдисом образовавший первую сеянную пару турнира, споткнулся в полуфинале, проиграв Дмитрию Мягкову и Петру Мальцеву – 2:6, 1:6. В итоге Томайдис/Меркулов взяли «бронзу» Чемпионата России, обыграв в матче за 3-е место как раз творцов главной сенсации турнира – Головачева/Литвинова со счетом 7:5, 6:3.

Дуэт Мягков/Мальцев хоть и был в числе фаворитов турнира, все же не считался главными претендентами на победу хотя бы потому, что в преддверии Чемпионата тренировались вместе лишь неделю. В финале их ждали обладатели Кубка России Артем Матус и Павел Карпушкин, которые дорогу к решающему матчу прошли ровно и уверенно. Финальная игра Чемпионата стартовал с 4:0 в пользу Мягкова/Мальцева, которые добытое преимущество конвертировали в победу в первом сете.

Второй сет мужского финала стал настоящим украшением всего турнира. Длинные розыгрыши, невероятные спасения и самоотверженная игра соперников у стекла и у сетки – все это заставляло переполненный зал «дышать» событиями на корте. Игра дошла до тай-брейка, в котором все решил видеоповтор. Судья на VAR в спорной ситуации принял сторону Мягкова/Мальцева, которые в итоге и праздновали чемпионство – 6:2, 7:6.

Результаты FONBET Чемпионата России по паделу 2025

Турнир среди женщин

Женщины. Квалификация. Раунд 1

Клеблеева/Антипова – Гусева/Найденова – 7:6 | 6:4

Прудникова/Лобанова – Гордиенко/Краснополова – 6:0 | 6:1

Литвинова/Будруева – Семенова/Глухова – 6:0 | 6:0

Дербилова/Бородина – Волонтырь/Никонова – 2:6 | 3:6

Карклина/Северинова – Янситова/Шабалова – 1:6 | 0:6

Марчук/Прусакова – Сысоева/Двоеглазова – 6:3 | 6:2

Бондарь/Клещерова – Москаль/Михайлова – 1:6 | 3:6

Агафонова/Шевель – Иванова/Ершова – 4:6 | 2:6

Женщины. Квалификация. Раунд 2

Марчук/Прусакова – Иванова/Ершова – 6:2 | 6:0

Литвинова/Будруева – Янситова/Шабалова – 3:6 | 6:3 | 2:10

Клеблеева/Антипова – Москаль/Михайлова – 1:6 | 6:7

Прудникова/Лобанова – Волонтырь/Никонова – 6:4 | 6:3

Женщины. 1/16 финала

Глотова/Вислова – Коко/Фатеева – 7:6 | 4:6 | 2:6

Марчук/Прусакова – Колосова/Повидало – 2:6 | 4:6

Нарциссова/Левина – Кожевникова/Рязанцева – 6:0 | 6:0

Москаль/Михайлова – Васильева/Неизвестная – 4:6 | 2:6

Туленкова/Данько – Бабич/Хисамова – 6:1 | 6:0

Прудникова/Лобанова – Пролеткина/Мозина – 6:0 | 6:3

Тимошенко/Мельникова – Сабирова/Ковалева – 6:7 | 6:7

Зеникова/Тимошенко – Янситова/Шабалова – 0:6 | 0:6

Женщины. 1/8 финала

Нарциссова/Левина – Овсянникова/Ленская-Богомолова – 3:6 | 1:6

Сидорова/Чиркова – Прудникова/Лобанова – 6:2 | 6:3

Никитина/Кириллова – Коко/Фатеева – 7:6 | 6:4

Сабирова/Ковалева – Мокроусова/Кучерявая – 1:6 | 1:6

Кутузова/Петрова – Колосова*/Повидало – 6:2 | 4:2* (*снятие по травме)

Туленкова/Данько – Юмашева/Служителева – 3:6 | 7:6 | 2:6

Янситова/Шабалова – Попова/Салимова – 5:7 | 2:6

Сысоева/Козлова – Васильева/Неизвестная – 3:6 | 1:6

Женщины. 1/4 финала

Кутузова/Петрова – Попова/Салимова – 6:2 | 6:4

Никитина/Кириллова – Овсянникова/Ленская-Богомолова – 6:4 | 6:3

Васильева/Неизвестная – Юмашева/Служителева – 6:1 | 6:3

Сидорова/Чиркова – Мокроусова/Кучерявая – 1:6 | 3:6

Женщины. 1/2 финала

Кутузова/Петрова – Никитина/Кириллова – 6:3 | 6:2

Мокроусова/Кучерявая – Васильева/Неизвестная – 6:7 | 1:6

Женщины. Матч за 3-е место

Никитина/Кириллова – Мокроусова/Кучерявая – 6:7 | 4:6

Женщины. Финал

Кутузова/Петрова – Васильева/Неизвестная – 7:6 | 6:2

Турнир среди мужчин

Мужчины. Квалификация. Раунд 1

Литвинов/Северинов – Смаев/Лифаров – 6:0 | 6:1

Иванов/Бурупчал – Елисеев/Никитин – 7:6 | 6:4

Макаров/Попов – Тюрин/Севостьянов – 6:2 | 6:1

Бородкин/Степанов – Трунов/Наскидашвили – 3:6 | 5:7

Жуйко/Цомартов – Мячин/Овчаренко – 1:6 | 2:6

Солуянов/Гусев – Акшумов/Скотников – 7:6 | 7:6

Галиуллин/Закиров – Оверченко/Курмаев – 7:6 | 5:7 | 6:10

Беликов/Малолин – Ким/Мелик-Агамалов – 7:6 | 3:6 | 10:5

Мужчины. Квалификация. Раунд 2

Литвинов/Северинов – Макаров/Попов – 4:6 | 6:3 | 1:10

Мячин/Овчаренко – Оверченко/Курмаев – 6:7 | 2:6

Иванов/Бурупчал – Трунов/Наскидашвили – 3:6 | 4:6

Солуянов/Гусев – Беликов/Малолин – 4:6 | 6:7

Мужчины. 1/16 финала

Матус/Карпушкин – Безногов/Макаров – 6:2 | 6:2

Салдин/Мугтасимов – Броун/Халанский – 1:6 | 0:6

Хохлов/Хрычев – Кузнецов/Балуда – 3:6 | 2:6

Пудовкин/Панюшкин – Оверченко/Курмаев – 7:6 | 6:4

Дубровин/Бекетов – Агапов/Пресняков – 6:7 | 6:7

Беликов/Малолин – Тулупов/Зугумов – 3:6 | 4:6

Трунов/Наскидашвили – Самохвалов/Холодов – 1:6 | 4:6

Головачев/Литвинов – Бинда/Фартуков – 6:1 | 6:2

Калинин/Осипов – Мальцев/Мягков – 0:6 | 0:6

Томайдис/Меркулов – Простаков/Яковлев – 7:5 | 7:6

Бобоханов/Татарников – Якимчук/Ненашев – 6:4 | 6:0

Цуканов/Наймушин – Пашаян/Колобов – 1:6 | 1:6

Ионин/Сазанков – Камалов/Ромашко – 7:5 | 6:2

Макаров/Попов – Брусницын/Халяпин – 6:2 | 6:2

Кожевников/Коваль – Ващенков/Казаков – 2:6 | 1:6

Дьяконов/Лавриков – Шерозия/Хруст – 6:2 | 6:1

Мужчины. 1/8 финала

Пудовкин/Панюшкин – Тулупов/Зугумов – 7:5 | 3:6 | 4:6

Дьяконов/Лавриков – Пашаян/Колобов – 6:4 | 6:4

Головачев/Литвинов –Броун/Халанский – 6:3 | 6:4

Томайдис/Меркулов – Макаров/Попов – 6:3 | 7:6

Агапов/Пресняков – Кузнецов/Балуда – 2:6 | 1:6

Ионин/Сазанков – Мальцев/Мягков – 3:6 | 2:6

Матус/Карпушкин – Самохвалов/Холодов – 6:4 | 6:1

Бобоханов/Татарников – Ващенков/Казаков – 6:7 | 6:2 | 7:6

Мужчины. 1/4 финала

Матус/Карпушкин – Кузнецов/Балуда – 7:6 | 6:1

Бобоханов/Татарников – Мальцев/Мягков – 3:6 | 4:6

Томайдис/Меркулов – Дьяконов/Лавриков – 6:2 | 7:6

Тулупов/Зугумов – Головачев/Литвинов – 1:6 | 1:6

Мужчины. 1/2 финала

Томайдис/Меркулов – Мальцев/Мягков –2:6 | 1:6

Матус/Карпушкин – Головачев/Литвинов – 6:3 | 1:6 | 6:2

Мужчины. 3-е место

Томайдис/Меркулов – Головачев/Литвинов – 7:5 | 6:3

Мужчины. Финал

Мальцев/Мягков – Матус/Карпушкин – 6:2 | 7:6