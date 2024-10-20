Стали известны сетки турнира Premier Padel P2 в Египте

Прошла жеребьевка турнира Premier Padel P2 в египетской Гизе.

Многие звездные игроки пропускают турнир из-за приближения командного чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что за победу в P2 начисляются 500 рейтинговых очков.

Мужская сетка:

Женская сетка: