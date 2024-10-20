Стали известны сетки турнира Premier Padel P2 в Египте
Прошла жеребьевка турнира Premier Padel P2 в египетской Гизе.
Многие звездные игроки пропускают турнир из-за приближения командного чемпионата мира в Катаре.
Напомним, что за победу в P2 начисляются 500 рейтинговых очков.
Мужская сетка:
Женская сетка:
Опубликовано: Sports
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