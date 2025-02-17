С 13 по 16 февраля в Москве прошел первый турнир Российского падел тура

Российский падел тур ярко стартовал в Москва-Сити.

Первый турнир РПТ собрал сильнейших игроков страны в новом премиальном падел-клубе Sky Padel в Москва-Сити.

В соревнованиях приняли участие 22 мужские и 22 женские пары игроков. Согласно формату турнира в первый день состоялась квалификация, в которой 8 мужских и 8 женских пар поборолись за участие в основной сетке. Основной турнир был сыгран по усовершенствованной олимпийской системе (плей-офф со стадии 1/8 финала) с двойным выбыванием (до двух поражений). Таким образом, в случае первого поражения участники переходили в нижнюю сетку и продолжали борьбу за 3-е место в турнире.

В женской сетке турнира победила пара Васильева/Сидорова, одолев пару Юмашева/Киреева. Третье место в турнира забрала пара Кутузова/Петрова.

В мужском турнире победу одержала пара Мягков/Данилов, которые сыграли в финале с парой Халанский/Броун. Бронзу турнира выиграла пара Кузнецов/Матус.

Согласно формату Российского падел тура 2025 года, он состоит из 6 этапов, включая Итоговый турнир в декабре, куда попадут по восемь лучших мужских и женских пар, набравших наибольшее количество очков в рамках турниров РПТ, а также Чемпионата и Кубка России по паделу.

Больше информации о турнирах сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.