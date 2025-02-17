Фото
0

С 13 по 16 февраля в Москве прошел первый турнир Российского падел тура

Российский падел тур ярко стартовал в Москва-Сити.

Первый турнир РПТ собрал сильнейших игроков страны в новом премиальном падел-клубе Sky Padel в Москва-Сити.

В соревнованиях приняли участие 22 мужские и 22 женские пары игроков. Согласно формату турнира в первый день состоялась квалификация, в которой 8 мужских и 8 женских пар поборолись за участие в основной сетке. Основной турнир был сыгран по усовершенствованной олимпийской системе (плей-офф со стадии 1/8 финала) с двойным выбыванием (до двух поражений). Таким образом, в случае первого поражения участники переходили в нижнюю сетку и продолжали борьбу за 3-е место в турнире.

В женской сетке турнира победила пара Васильева/Сидорова, одолев пару Юмашева/Киреева. Третье место в турнира забрала пара Кутузова/Петрова.

В мужском турнире победу одержала пара Мягков/Данилов, которые сыграли в финале с парой Халанский/Броун. Бронзу турнира выиграла пара Кузнецов/Матус.

Согласно формату Российского падел тура 2025 года, он состоит из 6 этапов, включая Итоговый турнир в декабре, куда попадут по восемь лучших мужских и женских пар, набравших наибольшее количество очков в рамках турниров РПТ, а также Чемпионата и Кубка России по паделу.

Больше информации о турнирах сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.

Опубликовано: Sports
Падел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости падела в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В Санкт-Петербурге пройдет турнир PARI Padel League SPB 2025, где будут собраны средства на помощь пострадавшим в Черном море животным
3 февраля, 09:30
Федерация падела России утвердила новую структуру национальных турниров в 2025 году
16 января, 13:20Фото
Алдонин и Пивоварова выиграли итоговый Bandeja Cup, во втором дивизионе чемпионами стали Джикия и Джанаев
21 декабря 2024, 18:38
Дзагоев, Джикия, Широков, Черданцев сыграют на звездном турнире по паделу Bandeja Cup
19 декабря 2024, 13:17
Финалы Итогового турнира в паделе. Прямая трансляция на Спортсе’‘
15 декабря 2024, 11:40Видео
Итоговый турнир Российского падел тура пройдет с 13 по 15 декабря в столичном падел-клубе «Академия будущего Терехово»
10 декабря 2024, 13:20Фото
С 21 по 24 ноября в Москве пройдет первый в истории Фонбет Чемпионат России по паделу
21 ноября 2024, 09:56Фото
В Москве состоится первый турнир PARI Padel League Moscow
128 октября 2024, 11:09Друзья сайта
Шарифова осталась 21-й ракеткой мира, Рыжова рванула на 523 позиции вверх
21 октября 2024, 17:46
Халанский поднялся почти на 300 позиций в мировом рейтинге
21 октября 2024, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Первый турнир Российского падел тура пройдет с 13 по 16 февраля в Москве
112 февраля, 14:05
Пары Халанский/Меркулов и Служителева/Неизвестная стали первыми чемпионами России по паделу. У мужчин победили №1 посева, у женщин – №2
24 ноября 2024, 19:29Видео
Алдонин занял 12-е место на чемпионате России по паделу в паре. Дзагоев и Щенников проиграли в квалификации
524 ноября 2024, 18:35Видео
Халанский и Меркулов стали победителями PARI Padel League Moscow 2024
19 ноября 2024, 10:09Фото
Стали известны сетки турнира Premier Padel P2 в Египте
20 октября 2024, 14:06Фото
Коэльо/Тапия и Чинготто/Галан сыграют в финале Вальядолида
21 сентября 2024, 20:17
16 мужских и 16 женских пар примут участие в международном турнире по паделу «Москва 2024»
5 сентября 2024, 14:01
Первый международный турнир по паделу пройдет в Москве с 19 по 21 сентября
29 августа 2024, 13:11Фото
Стали известны правила отбора на Игры Дружбы по паделу. Первый этап – 9-10 марта, регистрация до 8 марта
5 марта 2024, 15:45
Два турнира по паделу состоятся в Москве в ноябре во Vnukovo Sport Club
10 ноября 2023, 12:01
Рекомендуем