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В Санкт-Петербурге пройдет турнир PARI Padel League SPB 2025, где будут собраны средства на помощь пострадавшим в Черном море животным

В Санкт-Петербурге с 6 по 9 февраля пройдет турнир PARI Padel League SPB 2025, где примут участие более 200 игроков. 

Соревнование пройдет в шести категориях и с общим призовым фондом в размере 1 250 000 рублей. 

В рамках турнира будут реализованы инициативы фонда «Пари и побеждай». За каждый удар por tres и por quatro фонд пожертвует 2000 рублей на строительство реабилитационного центра для птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. 

PARI Padel League SPB 2025 станет первым официальным турниром в России по паделу с участием игроков категории А в 2025 году. Соорганизатор соревнований — Федерация падела России. Среди участников будут любители падела со всей страны, а также лучшие игроки из Аргентины. Место проведения — клуб PadelPRO, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 45/2.

Со 2 по 6 февраля PARI и PadelPRO проводят подготовительный кэмп под руководством тренера года в России по паделу – перуанца Хорхе Саласара, а также специально приглашенного победителя клубного чемпионата Америки 2023 года – аргентинца Хуана Форастелло.

8 февраля состоится вечеринка для участников турнира, а 9 февраля, в завершающий день PARI Padel League SPB 2025, пройдут соревнования нового формата STARS PRO – с участием наиболее ярких игроков. Победа в этом турнире достанется самой зрелищной паре.

Призовой фонд в двух профессиональных категориях (мужская и женская А) составит 1 000 000 рублей. Участники категорий B поборются за 150 000 рублей, а спортсмены STARS PRO разыграют 100 000 рублей. В категории С лучших игроков ждут ценные призы от Лиги и партнеров турнира. 

Победители турнира в категории А получат 1000 очков в зачет национального рейтинга ФПР, за победу в категории В начисляется 250 очков, за победу в категории С — 100.

В рамках турнира также пройдет тренировка для команды «47 в игре» – инклюзивного проекта, который объединяет детей с синдромом Дауна. Турнир будет полностью экологичным, организуют раздельный сбор отходов. 

Партнерами соревнований выступят сообщество любителей падела PDL и R.A.W. LIFE — бренд вкусных и полезных снэков. NEVA SPORT предоставит официальные мячи, испанский бренд Bullpadel даст возможность протестировать новые модели ракеток. Реабилитационная клиника BRAESKU REHAB training & therapy поможет участникам турнира опытным массажистом, тейпированием и консультациями врачей ЛФК и спортивной медицины. Официальная вода турнира — Fahrenheit. Также в числе партнеров «КардиоКлиника», одна из ведущих частных клиник кардиологического профиля в Санкт-Петербурге. Информационные партнеры турнира ― Спортс» и сообщество Padel Club.

Подать заявку и получить всю информацию о турнире можно на сайте Лиги.

Опубликовано: Sports
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