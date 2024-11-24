Алдонин борется за 11-е место, смотрите полуфиналы и финалы. ЧР по паделу на Спортсе’’

В воскресенье – решающие матчи Фонбет чемпионата России по паделу. Все самое главное можно посмотреть на Спортсе’’ – это развязка 1-го такого турнира.

Сыграют полуфиналы и финалы, а также матчи утешительного раунда. Там за 9-е место борется экс-футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин.

Женский финал. Кириллова/Секамова – Служителева/Неизвестная

Женский матч за 3-е место. Данько/Нарциcсова – Ленская-Богомолова/Сысоева

1/2 финала. Кириллова/Секамова – Данько/Нарциcсова (6:2, 6:3)

1/2 финала. Халанский/Меркулов – Кузнецов/Матус (6:3, 6:3)

16:30 . Мужской матч за 3-е место

18:00 . Мужской финал

Корт №3 . 1/2 финала. Ленская-Богомолова/Сысоева – Служителева/Неизвестная (4:6, 3:6)

Пудовкин/Мартынов – Карпушкин/Татарников (6:2, 6:2)

16:30. Мужской матч за 5-е место

Корт №7 . 9-12 места. Мехтиева/Мехтиева – Ирха/Прудникова (7:6, 4:6, 4:6)

Мальцев/Броун – Бокарев/Алдонин (6:2, 2:6, 6:4)

15:00. Женский матч за 9-е место

16:30. Мужской матч за 11-е место

Корт №4 . 13-16 места. Яковлев/Цыплаков – Бруснилин/Оверченко (6:2, 6:3)

5-8 места. Сазанков/Бобоханов – Иванов/Томайдис (4:6, 2:6)

15:00. Женский матч за 5-е место

16:30. Мужской матч за 9-е место

Корт №5 . 5-8 места. Овсянникова/Сидорова – Юмашева/Киреева (7:5, 6:0)

9-12 места. Осипов/Северинов – Головачев/Лавриков (4:6, 2:6)

15:00. Женский матч за 7-е место

16:30. Мужской матч за 13-е место

Корт №6 . 5-8 места. Кутузова/Попова – Алай/Чиркова (7:6, 6:4)

Корт №8 . 9-12 места. Васильева/Туленкова – Кучерявая/Мокроусова (6:4, 4:6, 5:7)

15:00. Женский матч за 11-е место

16:30. Женский матч за 13-е место

Корт №9 . 13-16 места. Илюхина/Хакимзянова – Шабалова/Антипова (0:6, 0:6)

Корт №10. Иванова/Лобанова – Коко/Фатеева (5:7, 6:2, 5:7)

16:30. Женский матч за 15-е место

Субботние матчи на ЧР по паделу: 1/8 и 1/4 финала. Смотрите здесь