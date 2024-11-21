С 21 по 24 ноября в Москве пройдет первый в истории Фонбет Чемпионат России по паделу

Это ключевое событие Российского падел тура, в котором примут участие сильнейшие игроки. В чемпионате страны могут принимать участие только граждане РФ.

Чемпионат России – турнир высшей категории, в котором разыгрываются 2000 рейтинговых очков, а результаты имеют важное значение для определения состава национальной команды страны по паделу. Призовой фонд турнира – 2 миллиона рублей.

В 2024 году к участию в Фонбет Чемпионате России допущены 30 мужских и 16 женских пар. В мужском турнире 21 и 22 ноября состоится квалификация, в которой 16 пар поборются за две путевки (Q1 и Q2) в основной турнир, где они присоединятся к 14 парам с более высоким рейтингом. Победитель левой части сетки квалификации зайдет в основной турнир под слотом Q1. Победитель правой части сетки – как Q2.

Особенностью Чемпионата России является его формат – участники разыграют все места в основной сетке с 1 по 16. Даже вылетев в 1/8 финала, игроки продолжат соревноваться за места с 9 по 16.

По итогам регистрации участников Федерация падела России утвердила список пар, которые сыграют в турнире. Список участников Фонбет Чемпионата России 2024 составлен с учетом 8 сеянных пар в основных турнирах мужской и женской сетки. В мужской квалификации сеянными будут 4 пары.

Матчи Фонбет Чемпионата России пройдут на кортах нового клуба Lunda Padel Конструктор (по адресу: Москва, Большая Филевская улица, 32), который открылся за неделю до национального первенства. Это самый большой падел-клуб Москвы, в котором под одной крышей расположились сразу 10 кортов.

Букмекерская компания Фонбет является генеральным спонсором Федерации падела России и выступает титульным спонсором первого в истории Чемпионата России.

Больше информации сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.