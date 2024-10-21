Шарифова осталась 21-й ракеткой мира, Рыжова рванула на 523 позиции вверх

Лучшая паделистка России Ксения Шарифова не попала в мировой топ-20 по итогам прошлой недели и осталась на 21-й позиции.

У Шарифовой был шанс впервые войти в топ-20, так как сгорали очки у испанки Марины Гинарт – она упала с 20-го на 24-е место.

В итоге 20-й стала 20-летняя Кармен Гоенага, которая вышла в полуфинал турнира FIP Platinum в Марбелье. У нее 1970 очков, Шарифову она опережает всего на 13 баллов.

Отметим прогресс другой российской паделистки: Анастасия Рыжова благодаря выходу в полуфинал турнира FIP Promotion в Дубае стала 342-й ракеткой мира, поднявшись сразу на 523 позиции.

Ангелина Неизвестная, которая проиграла в четвертьфинале дубайского турнира, опустилась на 9 позиций, сейчас она занимает 208-ю строчку в мировом рейтинге.