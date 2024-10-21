Халанский поднялся почти на 300 позиций в мировом рейтинге

Российский паделист Александр Халанский по итогам прошлой недели стал 472-й ракеткой мира в рейтинге FIP.

Благодаря выходу в финал турнира FIP Promotion в Дубае он поднялся на 298 позиций.

Денис Меркулов, который выбыл в первом раунде дубайского турнира, сейчас занимает 695-е место в мировом рейтинге.

В мировом топе по итогам прошлой недели практически нет значимых изменений.

Верхняя десятка осталась на прежних позициях.

Поменялись местами Саньо Гутьеррес и Фернандо Беластегин: Гутьеррес стал 14-м, Беластегин – 15-м.

Заметно поднялись в рейтинге триумфаторы последних недель – Фран Герреро и Хайро Баутиста, которые выиграли два турнира подряд – сначала в Лионе, теперь в Марбелье . Баутиста поднялся с 33-го на 29-е место, Герреро – с 36-го на 31-е.