Халанский поднялся почти на 300 позиций в мировом рейтинге
Российский паделист Александр Халанский по итогам прошлой недели стал 472-й ракеткой мира в рейтинге FIP.
Благодаря выходу в финал турнира FIP Promotion в Дубае он поднялся на 298 позиций.
Денис Меркулов, который выбыл в первом раунде дубайского турнира, сейчас занимает 695-е место в мировом рейтинге.
В мировом топе по итогам прошлой недели практически нет значимых изменений.
Верхняя десятка осталась на прежних позициях.
Поменялись местами Саньо Гутьеррес и Фернандо Беластегин: Гутьеррес стал 14-м, Беластегин – 15-м.
Заметно поднялись в рейтинге триумфаторы последних недель – Фран Герреро и Хайро Баутиста, которые выиграли два турнира подряд – сначала в Лионе, теперь в Марбелье. Баутиста поднялся с 33-го на 29-е место, Герреро – с 36-го на 31-е.
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