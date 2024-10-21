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Халанский поднялся почти на 300 позиций в мировом рейтинге

Российский паделист Александр Халанский по итогам прошлой недели стал 472-й ракеткой мира в рейтинге FIP. 

Благодаря выходу в финал турнира FIP Promotion в Дубае он поднялся на 298 позиций. 

Денис Меркулов, который выбыл в первом раунде дубайского турнира, сейчас занимает 695-е место в мировом рейтинге. 

В мировом топе по итогам прошлой недели практически нет значимых изменений.

Верхняя десятка осталась на прежних позициях. 

Поменялись местами Саньо Гутьеррес и Фернандо Беластегин: Гутьеррес стал 14-м, Беластегин – 15-м. 

Заметно поднялись в рейтинге триумфаторы последних недель – Фран Герреро и Хайро Баутиста, которые выиграли два турнира подряд – сначала в Лионе, теперь в Марбелье. Баутиста поднялся с 33-го на 29-е место, Герреро – с 36-го на 31-е. 

Опубликовано: Sports
Источник: FIP
падел
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