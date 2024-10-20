Российский падел тур. Чемпионами стали Меркулов/Сазанков и Служителева c аргентинкой Перес
В Москве завершился второй турнир Российского падел тура.
В мужском разряде победителями стали Александр Сазанков и Денис Меркулов, которые в финале переиграли Никиту Кузнецова и Артема Матуса – 5:7, 6:3, 7:6. В полуфинале они в трех сетах одолели Карпушкина и Татарникова – 6:2, 5:7, 6:3.
Среди женщин чемпионками стали Ника Служителева и Химена Соль Перес из Аргентины, которая занимает 162-е место в мировом рейтинге. В финале они победили Екатерину Алай и Полину Чиркову – 6:2, 6:0. В полуфинале чемпионки победили пару Юмашева/Киреева – 6:0, 6:2.
Опубликовано: Sports
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