Але Галан о Леброне: «Нет вечных пар. Это был самый важный этап в жизни, с Хуаном я добился наибольшего успеха»

Один из лучших игроков мира Алехандро Галан рассказал о готовности к командному чемпионату мира (28 октября – 2 ноября, Катар) и расставании с бывшим партнером Хуаном Леброном.

«Тренер может поставить нас в пару, но дело в том, что Леброн сейчас играет слева.

Я уже сказал тренеру, что играю за команду. Могу быть запасным и помогать так, могу играть справа, хоть это и не моя позиция, могу слева. Готов делать все, что нужно, чтобы команда победила.

[Про Леброна] В парном спорте регулярно происходят изменения. Нет вечных пар. Если взглянете на фотографии за много лет, увидите: все постоянно меняют партнеров. И мы говорили об этом с Хуаном на протяжении всех четырех лет, что играли вместе.

Это были самые длительные отношения, которые у нас когда-либо были. И мы называли это сотрудничество именно отношениями, потому что мы жили вместе каждый день, тренировались, путешествовали – все вместе. Я провел с ним больше часов, чем в своих романтических отношениях.

Четыре года… Не так уж много пар держатся так долго. Это был самый важный этап в моей жизни, я был номером один в рейтинге. Хуан – тот, с кем я добился наибольшего успеха.

Для нас это было непростое решение. Мы пошли разными путями, и у обоих дела идут хорошо. Мы продолжаем видеться. Нам не о чем сожалеть», – сказал Галан.