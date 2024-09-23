Президент Федерации падела России Алексей Золотарев: «Обязательно будем проводить международные турниры на регулярной основе»
Президент Федерации падела России Алексей Золотарев поделился впечатлениями от международного турнира «Москва-2024».
«Как болельщик я получил невероятное удовольствие от игры. Мы увидели падел очень высокого уровня от больших мастеров. Скорости, техника, блестящие розыгрыши – все это заставляло замирать, вжиматься в кресло и вскакивать с него. Масса впечатлений и отличное настроение обеспечены!
Как президент федерации я очень рад, что мы подарили этот праздник болельщикам. Популяризация падела – одна из приоритетных задач на данном этапе развития этого вида спорта в России. И я уверен, что все зрители, которые были эти три дня на трибунах в «Лужниках» или смотрели трансляции на телеканале «Матч! Страна», заинтересовались паделом, будут за ним следить и, возможно, придут на корт, чтобы попробовать свои силы.
Я также надеюсь, что иностранные игроки оценили уровень организации нашего турнира, смогли насладиться красотой нашей столицы и с удовольствием приедут в Россию уже в следующем году. А мы обязательно будем проводить такие международные турниры на регулярной основе!» – сказал Золотарев.
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