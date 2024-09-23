  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

2 420 зрителей посетили турнир «Москва-2024»

Федерация падела России подвела итоги международного турнира «Москва-2024», который прошел с 19 по 21 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках».

Интересные факты о турнире «Москва 2024»

• 64 игрока из 6 стран (Россия, Испания, Аргентина, Парагвай, Италия, Франция)

• 53 часа трансляции, 100 тысяч просмотров в сети ВКонтакте

• 400 мячей использовано

• 7 судей работало на турнире, 3 судьи международной категории

• 2 420 зрителей увидели турнир с трибун Международного центра бокса

• 2 часа 59 минут – самый долгий матч (матч за 3-е место мужского турнира) Карлос Кабеса / Адриан Ронко – Игнасио Пьотто / Кристиан Херман Гутьеррес

• 34 минуты – самый быстрый матч (1/8 финала женского турнира) Альба Галан / Мари Кармен Виллальба – Ксения Данько / Елена Нарциссова – 6:0, 6:1

• 18 мячей вылетело с корта на трибуны к зрителям за все три дня турнира. 

Опубликовано: Sports
падел
Рекомендуем
Читайте новости падела в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президент Федерации падела России Алексей Золотарев: «Обязательно будем проводить международные турниры на регулярной основе»
сегодня, 14:37
Артуро Коэльо: «Дедушка, этот турнир для тебя. Я никому прежде не рассказывал эту историю»
вчера, 19:17
Чинготто и Галан допустили в два раза больше невынужденных ошибок, чем Коэльо и Тапия
вчера, 17:09Фото
Коэльо и Тапия обыграли Чинготто и Галана в финале Вальядолида
вчера, 16:03
Триай Понс / Фернандес Санчес победили 1-ю пару мира – Санчес Фальяду и Хосемарию Мартин
1вчера, 14:17
Алексей Сорокин: «На финал были проданы 100% билетов – порядка 1,5 тысячи. Для первого турнира это хороший показатель»
вчера, 10:14
Победитель турнира «Москва-2024» Абуд: «Все на высшем уровне. Рассчитываю вернуться в 2025-м»
21 сентября, 20:28
Аргентинец Аллеманди и парагваец Абуд выиграли турнир «Москва-2024»
21 сентября, 19:30
Чемпионками «Москва-2024» стали испанки Галан и Виллальба – в финале они повесили баранки 6:0, 6:0
21 сентября, 18:00
В финал Вальядолида прошли 1-я и 2-я пары мира – Санчес Фальяда / Хосемария Мартин и Фернандес Санчес / Триай Понс
21 сентября, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Коэльо/Тапия и Чинготто/Галан сыграют в финале Вальядолида
21 сентября, 20:17
16 мужских и 16 женских пар примут участие в международном турнире по паделу «Москва 2024»
5 сентября, 14:01
Первый международный турнир по паделу пройдет в Москве с 19 по 21 сентября
29 августа, 13:11Фото
Стали известны правила отбора на Игры Дружбы по паделу. Первый этап – 9-10 марта, регистрация до 8 марта
5 марта, 15:45
Два турнира по паделу состоятся в Москве в ноябре во Vnukovo Sport Club
10 ноября 2023, 12:01