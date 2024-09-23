2 420 зрителей посетили турнир «Москва-2024»

Федерация падела России подвела итоги международного турнира «Москва-2024», который прошел с 19 по 21 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках».

Интересные факты о турнире «Москва 2024»

• 64 игрока из 6 стран (Россия, Испания, Аргентина, Парагвай, Италия, Франция)

• 53 часа трансляции, 100 тысяч просмотров в сети ВКонтакте

• 400 мячей использовано

• 7 судей работало на турнире, 3 судьи международной категории

• 2 420 зрителей увидели турнир с трибун Международного центра бокса

• 2 часа 59 минут – самый долгий матч (матч за 3-е место мужского турнира) Карлос Кабеса / Адриан Ронко – Игнасио Пьотто / Кристиан Херман Гутьеррес

• 34 минуты – самый быстрый матч (1/8 финала женского турнира) Альба Галан / Мари Кармен Виллальба – Ксения Данько / Елена Нарциссова – 6:0, 6:1

• 18 мячей вылетело с корта на трибуны к зрителям за все три дня турнира.