Артуро Коэльо: «Дедушка, этот турнир для тебя. Я никому прежде не рассказывал эту историю»

Первая ракетка мира Артуро Коэльо поделился эмоциями от победы в турнире Premier Padel P2, который прошел в его родном Вальядолиде.

«Я никому прежде не рассказывал эту историю, потому что не хотел сглазить. Это очень важный для меня момент.

Прежде этот турнир проводили на главной площади Вальядолида. Я проходил там с дедушкой и пообещал ему, что когда-нибудь выиграю турнир и посвящу победу ему.

К сожалению, дедушка не увидел мою победу. Но надеюсь, что, где бы он ни был, он насладится этим моментом.

Дедушка, этот турнир для тебя», – сказал Коэльо.