Артуро Коэльо: «Дедушка, этот турнир для тебя. Я никому прежде не рассказывал эту историю»
Первая ракетка мира Артуро Коэльо поделился эмоциями от победы в турнире Premier Padel P2, который прошел в его родном Вальядолиде.
«Я никому прежде не рассказывал эту историю, потому что не хотел сглазить. Это очень важный для меня момент.
Прежде этот турнир проводили на главной площади Вальядолида. Я проходил там с дедушкой и пообещал ему, что когда-нибудь выиграю турнир и посвящу победу ему.
К сожалению, дедушка не увидел мою победу. Но надеюсь, что, где бы он ни был, он насладится этим моментом.
Дедушка, этот турнир для тебя», – сказал Коэльо.
Опубликовано: Sports
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