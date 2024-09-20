Коэльо/Тапия сыграют против Леброна и Ди Ненно в полуфинале Premier Padel в Вальядолиде

В Вальядолиде завершилась стадия 1/4 финала в мужской сетке турнира Premier Padel P2.

• Лучшая пара мира по текущему рейтингу Коэльо/Тапия за час обыграла 7-х сеяных испанцев Ньето и Санса – 6:3, 6:4.

• Вторая сеяная пара Чинготто/Галан в двух сетах одолела аргентинцев Чозаса и Аугсбургера – 6:3, 6:4.

• Третья пара Леброн/Ди Ненно победила испанцев Алонсо и Гонсалеса с тем же счетом 6:3, 6:4.

• Пятые сеяные Кардона/Наварро обыграли Эсбри и Бергамини – 6:3, 7:6.

В полуфиналах сыграют Коэльо/Тапия – Леброн/Ди Ненно и Чинготто/Галан и Кардона/Наварро.