Коэльо/Тапия сыграют против Леброна и Ди Ненно в полуфинале Premier Padel в Вальядолиде
В Вальядолиде завершилась стадия 1/4 финала в мужской сетке турнира Premier Padel P2.
• Лучшая пара мира по текущему рейтингу Коэльо/Тапия за час обыграла 7-х сеяных испанцев Ньето и Санса – 6:3, 6:4.
• Вторая сеяная пара Чинготто/Галан в двух сетах одолела аргентинцев Чозаса и Аугсбургера – 6:3, 6:4.
• Третья пара Леброн/Ди Ненно победила испанцев Алонсо и Гонсалеса с тем же счетом 6:3, 6:4.
• Пятые сеяные Кардона/Наварро обыграли Эсбри и Бергамини – 6:3, 7:6.
В полуфиналах сыграют Коэльо/Тапия – Леброн/Ди Ненно и Чинготто/Галан и Кардона/Наварро.
Опубликовано: Sports
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