В женском финале турнира «Москва-2024» сыграют Кастильон / Вано и Галан / Виллальба. Неизвестная сразится за 3-е место

На международном турнире «Москва-2024» состоялись женские полуфиналы.

По их итогам за победу сразятся пары Кастильон / Вано и Галан / Виллальба.

Третье место разыграют Неизвестная / Сильван и Детривьер / Фассио.

Результаты матчей 1/2 финала:

🇪🇸🇮🇹 Кастильон / Вано – 🇷🇺🇪🇸 Неизвестная / Сильван – 6:1, 6:2

🇫🇷🇪🇸 Детривьер / Фассио – 🇪🇸 Галан / Виллальба – 3:6, 6:7