В женском финале турнира «Москва-2024» сыграют Кастильон / Вано и Галан / Виллальба. Неизвестная сразится за 3-е место
На международном турнире «Москва-2024» состоялись женские полуфиналы.
По их итогам за победу сразятся пары Кастильон / Вано и Галан / Виллальба.
Третье место разыграют Неизвестная / Сильван и Детривьер / Фассио.
Результаты матчей 1/2 финала:
🇪🇸🇮🇹 Кастильон / Вано – 🇷🇺🇪🇸 Неизвестная / Сильван – 6:1, 6:2
🇫🇷🇪🇸 Детривьер / Фассио – 🇪🇸 Галан / Виллальба – 3:6, 6:7
Опубликовано: Sports
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