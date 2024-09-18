Жеребьевка «Москва-2024». Халанский и Меркулов с иностранными партнерами – в разных частях сетки

Состоялась жеребьевка международного турнира по паделу «Москва-2024».

В мужской сетке соперников узнали две российские пары (Иванов/Томайдис и Кузнецов/Матус), а также Александр Халанский, Денис Меркулов и Артем Пудовкин, которые на этом турнире выступают с иностранными партнерами.

В левой половине сетки Халанский сыграет с итальянцем Энцо Йенсеном, в этой же части сыграет пара Никита Кузнецов/Артем Матус.

В правой половине сетки сыграют: Денис Меркулов, образовавший пару с испанцем Мартином Носкезе; Артем Пудовкин в паре с аргентинцем Николасом Кордобой, а также пара Дмитрий Иванов/Эрик Томайдис.

Все пары начинают играть со стадии 1/8 финала.

Напомним, что турнир «Москва-2024» пройдет с 19 по 21 сентября. Общий призовой фонд – 8,5 миллиона рублей.