Роттердам Premier Padel P1. 1/4 финала. Шарифова и Мартинес Гомес против 2-й сеяной пары Триай Понс/Фернандес Санчес

В пятницу в Роттердаме проходят четвертьфиналы в женской сетке турнира серии Premier Padel в категории P1.

Расписание дня (выделены победители):

• Сайнс Перегри/Льягуно Зелински (6) – Салазар Бенгоэчеа/Кастельо Лопес (5) – 6:4,6:3

• Санчес Фальяда/Хосемария Мартин (1) – Вирседа/Осоро Ульрих (7)

• Шарифова/Мартинес Гомес – Триай Понс/Фернандес Санчес (2) – после мужского четвертьфинала со стартом в 19:00 по Москве

• Ортега Гальего/Араухо (4) – Гинарт Эспанья/Иглесиас Сегадор – не ранее 21:00 по Москве