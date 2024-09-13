Роттердам Premier Padel P1. 1/4 финала. Шарифова и Мартинес Гомес против 2-й сеяной пары Триай Понс/Фернандес Санчес
В пятницу в Роттердаме проходят четвертьфиналы в женской сетке турнира серии Premier Padel в категории P1.
Расписание дня (выделены победители):
• Сайнс Перегри/Льягуно Зелински (6) – Салазар Бенгоэчеа/Кастельо Лопес (5) – 6:4,6:3
• Санчес Фальяда/Хосемария Мартин (1) – Вирседа/Осоро Ульрих (7)
• Шарифова/Мартинес Гомес – Триай Понс/Фернандес Санчес (2) – после мужского четвертьфинала со стартом в 19:00 по Москве
• Ортега Гальего/Араухо (4) – Гинарт Эспанья/Иглесиас Сегадор – не ранее 21:00 по Москве
Опубликовано: Sports
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