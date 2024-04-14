Халанский и Меркулов выиграли второй Lunda Padel Tour в этом году. Все результаты турнира

В Москве завершился второй этап серии турниров по паделу Lunda Padel Tour, которая также является отбором в сборную России на Всемирные Игры Дружбы-2024.

В мужской категории А первое место, как и в марте, заняла пара Александр Халанский/Денис Меркулов.

В сборную России попадут сильнейшие игроки категории А, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков на пяти этапах отбора. По две лучшие мужские и женские пары представят Россию в основной сетке Игр Дружбы в сентябре, еще по одной паре сыграют в квалификации.

Генеральный спонсор Lunda Padel Tour – букмекерская компания Fonbet.

Все результаты турнира:

Категория А мужчины:

1. 🥇Александр Халанский/Денис Меркулов

2. 🥈Эрик Томайдис/Дмитрий Иванов

3. 🥉Егор Панюшкин/Владимир Малолин.

Категория А женщины:

1. 🥇 Юлия Калабина/Дарья Овсянникова

2. 🥈Ника Служителева/Алена Васильева

3. 🥉Ксения Сидорова/Елена Нарциссова.

Категория B мужчины:



1. 🥇 Лев Аленцинович/Всеволод Мещеряков

2. 🥈Евгений Алдонин/Александр Алаев

3. 🥉Даниил Брусницын/Илья Цыплаков.

Категория B женщины:

1. 🥇Виктория Прудникова/Юлия Арбузова

2. 🥈Юлия Никитина/Даная Давлеева

3. 🥉Наталья Белинская/Лилия Сидорова

Категория C мужчины:

1. 🥇Петр Гринев/Илья Краснов

2. 🥈Константин Калинов/Ростислав Шатенок

3. 🥉Евгений Пусторнаков/Андрей Личутин