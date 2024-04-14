Халанский и Меркулов выиграли второй Lunda Padel Tour в этом году. Все результаты турнира
В Москве завершился второй этап серии турниров по паделу Lunda Padel Tour, которая также является отбором в сборную России на Всемирные Игры Дружбы-2024.
В мужской категории А первое место, как и в марте, заняла пара Александр Халанский/Денис Меркулов.
В сборную России попадут сильнейшие игроки категории А, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков на пяти этапах отбора. По две лучшие мужские и женские пары представят Россию в основной сетке Игр Дружбы в сентябре, еще по одной паре сыграют в квалификации.
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Все результаты турнира:
Категория А мужчины:
1. 🥇Александр Халанский/Денис Меркулов
2. 🥈Эрик Томайдис/Дмитрий Иванов
3. 🥉Егор Панюшкин/Владимир Малолин.
Категория А женщины:
1. 🥇 Юлия Калабина/Дарья Овсянникова
2. 🥈Ника Служителева/Алена Васильева
3. 🥉Ксения Сидорова/Елена Нарциссова.
Категория B мужчины:
1. 🥇 Лев Аленцинович/Всеволод Мещеряков
2. 🥈Евгений Алдонин/Александр Алаев
3. 🥉Даниил Брусницын/Илья Цыплаков.
Категория B женщины:
1. 🥇Виктория Прудникова/Юлия Арбузова
2. 🥈Юлия Никитина/Даная Давлеева
3. 🥉Наталья Белинская/Лилия Сидорова
Категория C мужчины:
1. 🥇Петр Гринев/Илья Краснов
2. 🥈Константин Калинов/Ростислав Шатенок
3. 🥉Евгений Пусторнаков/Андрей Личутин