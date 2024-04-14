Халанский и Меркулов выиграли второй Lunda Padel Tour в этом году. Все результаты турнира

Теги падел Падел

В Москве завершился второй этап серии турниров по паделу Lunda Padel Tour, которая также является отбором в сборную России на Всемирные Игры Дружбы-2024. 

В мужской категории А первое место, как и в марте, заняла пара Александр Халанский/Денис Меркулов. 

В сборную России попадут сильнейшие игроки категории А, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков на пяти этапах отбора. По две лучшие мужские и женские пары представят Россию в основной сетке Игр Дружбы в сентябре, еще по одной паре сыграют в квалификации.

Генеральный спонсор Lunda Padel Tour – букмекерская компания Fonbet. 

Все результаты турнира:

Категория А мужчины:

1. 🥇Александр Халанский/Денис Меркулов
2. 🥈Эрик Томайдис/Дмитрий Иванов
3. 🥉Егор Панюшкин/Владимир Малолин. 

Категория А женщины:

1. 🥇 Юлия Калабина/Дарья Овсянникова
2. 🥈Ника Служителева/Алена Васильева
3. 🥉Ксения Сидорова/Елена Нарциссова. 

Категория B мужчины:

1. 🥇 Лев Аленцинович/Всеволод Мещеряков
2. 🥈Евгений Алдонин/Александр Алаев
3. 🥉Даниил Брусницын/Илья Цыплаков. 

Категория B женщины: 

1. 🥇Виктория Прудникова/Юлия Арбузова 
2. 🥈Юлия Никитина/Даная Давлеева 
3. 🥉Наталья Белинская/Лилия Сидорова 

Категория C мужчины: 

1. 🥇Петр Гринев/Илья Краснов 
2. 🥈Константин Калинов/Ростислав Шатенок
3. 🥉Евгений Пусторнаков/Андрей Личутин

Опубликовал Sports

Читайте новости падела в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Реклама 18+
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий