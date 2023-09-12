Падел представлен на Восточном экономическом форуме

В рамках Восточного экономического форума прошла презентация падела. Она состоялась на площадке Министерства спорта РФ.

Падел, появившийся в Мексике в 1969 году, развивается в более чем 90 странах, его аудитория превышает 25 миллионов человек. МОК планирует включить падел в программу Олимпиады-2028 в формате выставочных соревнований, а спустя четыре года – уже как полноценный олимпийский вид спорта.

Федерация Падел Рус в ближайшее время рассчитывает получить аккредитацию в Минспорта РФ. Ранее падел был включен в программу Игр дружбы, которые состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.