В Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2018

Сегодня прошла официальная церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском .

На Паралимпиаде-2018 будут разыграны 80 комплектов медалей. Это на 8 комплектов наград больше, чем в . Увеличение количества медальных дисциплин произошло в сноуборде – в Пхенчхане-2018 в этой дисциплине будет разыграно 10 комплектов наград против 2 комплектов Сочи-2014.

Российская делегация на Играх-2018 состоит из 75 человек, из них 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. Россияне будут выступать в Южной Корее в нейтральном статусе.

Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.