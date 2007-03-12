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    В Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2018

    Теги Паралимпийские игры Пхенчхан-2018 паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Сегодня прошла официальная церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

    На Паралимпиаде-2018 будут разыграны 80 комплектов медалей. Это на 8 комплектов наград больше, чем в Сочи-2014. Увеличение количества медальных дисциплин произошло в сноуборде – в Пхенчхане-2018 в этой дисциплине будет разыграно 10 комплектов наград против 2 комплектов Сочи-2014. 

    Российская делегация на Играх-2018 состоит из 75 человек, из них 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. Россияне будут выступать в Южной Корее в нейтральном статусе. 

    Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.

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