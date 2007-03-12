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    36 членов российской делегации приняли участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхенчхане

    Теги Паралимпийские игры открытие Пхенчхан-2018 паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Российская делегация в составе 36 человек приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

    В их числе – двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и чемпион Паралимпиады-2014 Валерий Редкозубов (оба – горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр-2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

    Знаменосцем российских атлетов стал волонтер. 

    Российские атлеты на Паралимпиаде-2018 будут выступать в нейтральном статусе. 

     

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