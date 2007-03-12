36 членов российской делегации приняли участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхенчхане

Российская делегация в составе 36 человек приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в .

В их числе – двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и чемпион Паралимпиады-2014 Валерий Редкозубов (оба – горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр-2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Знаменосцем российских атлетов стал волонтер.

Российские атлеты на Паралимпиаде-2018 будут выступать в нейтральном статусе.