Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Виталий Мутко: «В США намекают, что Россия повлияла на судей CAS, оправдавших 28 спортсменов. Безумие какое-то»

    Теги Виталий Мутко МОК сборная России сборная России жен CAS

    Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о том, как идет процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда он обратился с апелляцией по поводу пожизненного отстранения от Олимпиад.

    «Жесткая процедура ко мне применена. Здесь очень много вещей.

    Понятно, что идет некий прессинг небольшой на коллег, которые должны принимать решение. Мы знаем, что работники CAS и те судьи CAS, вынесшие решение по 28 спортсменам, очень заинтересовали Министерство юстиции США. В том числе своей личной жизнью.

    Идут намеки на то, что Россия на них с какой-то стороны повлияла. Это уже какое-то безумие.

    До 14 марта мы должны подать подробную жалобу, потом поступит ответ МОК. Будем двигаться в рамках регламента, – сказал Мутко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться