Виталий Мутко: «В США намекают, что Россия повлияла на судей CAS, оправдавших 28 спортсменов. Безумие какое-то»

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о том, как идет процесс в Спортивном арбитражном суде ( ), куда он обратился с апелляцией по поводу пожизненного отстранения от Олимпиад.

«Жесткая процедура ко мне применена. Здесь очень много вещей.

Понятно, что идет некий прессинг небольшой на коллег, которые должны принимать решение. Мы знаем, что работники CAS и те судьи CAS, вынесшие решение по 28 спортсменам, очень заинтересовали Министерство юстиции США. В том числе своей личной жизнью.

Идут намеки на то, что Россия на них с какой-то стороны повлияла. Это уже какое-то безумие.

До 14 марта мы должны подать подробную жалобу, потом поступит ответ . Будем двигаться в рамках регламента, – сказал Мутко.