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    Маркус Крамер: «Устюгов был в бешенстве. Не стану объяснять, что он мне сказал – многие из этих слов не для печати»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление Сергея Устюгова в в коньковом масс-старте на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе, где россиянин занял 28-е место. 

    «Сергей был в бешенстве. Не стану объяснять, что он мне сказал – многие из этих слов не для печати.

    Гонка была безумной, Сергей упал трижды. Особенно сильно, когда это случилось вместе с двумя товарищами по команде. Он потерял много времени и оказался в хвосте первой группы. Продвинуться вперед было невозможно. На последнем подъеме он был на 15-й позиции, когда упал снова.

    Для меня этот старт не был справедливым. Было много падений и поломок инвентаря. Проводить масс-старт на такой равнинной трассе – очень плохое решение. Скорость была высокой, больших подъемов нет. Плохое решение жюри.

    Мы спросили, почему они не захотели провести спринт. Трасса для него была в порядке, это было бы намного лучше. Не понимаю, почему на «Тур де Ски» будет только один спринт. Для лыжников это было бы безопаснее. Я никогда не видел столько падений и поломок палок прежде», – отметил Крамер.

    По словам тренера, другой российский лыжник Александр Большунов упал дважды во время гонки.

    Перед двумя заключитительными этапами многодневки Устюгов уступает швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды в общем зачете.

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