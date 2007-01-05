Маркус Крамер: «Устюгов был в бешенстве. Не стану объяснять, что он мне сказал – многие из этих слов не для печати»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление Сергея Устюгова в в коньковом масс-старте на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе, где россиянин занял 28-е место.

«Сергей был в бешенстве. Не стану объяснять, что он мне сказал – многие из этих слов не для печати.

Гонка была безумной, Сергей упал трижды. Особенно сильно, когда это случилось вместе с двумя товарищами по команде. Он потерял много времени и оказался в хвосте первой группы. Продвинуться вперед было невозможно. На последнем подъеме он был на 15-й позиции, когда упал снова.

Для меня этот старт не был справедливым. Было много падений и поломок инвентаря. Проводить масс-старт на такой равнинной трассе – очень плохое решение. Скорость была высокой, больших подъемов нет. Плохое решение жюри.

Мы спросили, почему они не захотели провести спринт. Трасса для него была в порядке, это было бы намного лучше. Не понимаю, почему на «Тур де Ски» будет только один спринт. Для лыжников это было бы безопаснее. Я никогда не видел столько падений и поломок палок прежде», – отметил Крамер.

По словам тренера, другой российский лыжник Александр Большунов упал дважды во время гонки.

Перед двумя заключитительными этапами многодневки Устюгов уступает швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды в общем зачете.