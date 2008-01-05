«Тур де Ски». Иверсен выиграл масс-старт свободным стилем, Колонья – 4-й, Устюгов – 28-й

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен победил в гонке с общего старта свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, финишировавший 27-м, Сергей Устюгов – 28-й.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Мужчины

15 км, масс-старт, свободный стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 29.49,8

2. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,4

3. Франческо де Фабиани (Италия) – 0,9

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 3,7

5. Алекс Харви (Канада) – 4,0

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,0

7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4,0

8. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 4,2...

10. Морис Манифика (Франция) – 5,2...

18. Шюр Рете (Норвегия) – 7,7...

22. Маркус Хельнер (Швеция) – 9,3...

25. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 10,0

26. Алексей Полторанин (Казахстан) – 10,3

27. Алексей Виценко (Россия) – 10,6

28. Сергей Устюгов (Россия) – 11,1...

29. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 11,3...

33. Андрей Мельниченко (Россия) – 12,5...

36. Иван Якимушкин (Россия) – 14,0...

40. Александр Большунов (Россия) – 15,9...

42. Алексей Червоткин (Россия) – 17,1...

48. Глеб Ретивых (Россия) – 22,4...

54. Калле Халварссон (Швеция) – 49,8...

61. Андрей Ларьков (Россия) – 1.04,4

62. Денис Спицов (Россия) – 1.04,5

63. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.06,2...

65. Станислав Волженцев (Россия) – 2.10,1

Общий зачет



1. Дарио Колонья (Швейцария) – 1:42.13,1

2. Сергей Устюгов (Россия) – 53,0

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.07,6

4. Алекс Харви (Канада) – 1.23,1

5. Александр Большунов (Россия) – 1.26,7

6. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.35,7

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.37,8

8. Алексей Червоткин (Россия) – 1.44,3

9.Томас Бинг (Германия) – 1.59,0

10. Морис Манифика (Франция) – 1.59,0

11. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.05,3

13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.13,8...

17. Андрей Ларьков (Россия) – 3.01,6...

19. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.08,8...

21. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.15,6...

24. Калле Халварссон (Швеция) – 3.40,6...

26. Алексей Виценко (Россия) – 3.43,5

27. Иван Якимушкин (Россия) – 3.45,8...

32. Денис Спицов (Россия) – 4.11,5...

34.Шюр Рете (Норвегия) – 4.22,0...

37. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 4.41,1

38. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4.54,4...

45. Станислав Волженцев (Россия) – 5.25,2...

57. Глеб Ретивых (Россия) – 6.46,6