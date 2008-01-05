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    «Тур де Ски». Иверсен выиграл масс-старт свободным стилем, Колонья – 4-й, Устюгов – 28-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Германии сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Станислав Волженцев Мартин Йонсруд Сундбю масс-старт Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Синдре Бьорнестад Скар сборная Великобритании Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Томас Бинг

    Норвежский лыжник Эмиль Иверсен победил в гонке с общего старта свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, финишировавший 27-м, Сергей Устюгов – 28-й.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Оберстдорф, Германия

    Мужчины

    15 км, масс-старт, свободный стиль

    1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 29.49,8
    2. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,4
    3. Франческо де Фабиани (Италия) – 0,9
    4. Дарио Колонья (Швейцария) – 3,7
    5. Алекс Харви (Канада) – 4,0
    6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,0
    7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4,0
    8. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 4,2...
    10. Морис Манифика (Франция) – 5,2...
    18. Шюр Рете (Норвегия) – 7,7...
    22. Маркус Хельнер (Швеция) – 9,3...
    25. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 10,0
    26. Алексей Полторанин (Казахстан) – 10,3
    27. Алексей Виценко (Россия) – 10,6
    28. Сергей Устюгов (Россия) – 11,1...
    29. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 11,3...
    33. Андрей Мельниченко (Россия) – 12,5...
    36. Иван Якимушкин (Россия) – 14,0...
    40. Александр Большунов (Россия) – 15,9...
    42. Алексей Червоткин (Россия) – 17,1...
    48. Глеб Ретивых (Россия) – 22,4...
    54. Калле Халварссон (Швеция) – 49,8...
    61. Андрей Ларьков (Россия) – 1.04,4
    62. Денис Спицов (Россия) – 1.04,5
    63. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.06,2...
    65. Станислав Волженцев (Россия) – 2.10,1

    Общий зачет

    1. Дарио Колонья (Швейцария) – 1:42.13,1
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 53,0
    3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.07,6
    4. Алекс Харви (Канада) – 1.23,1
    5. Александр Большунов (Россия) – 1.26,7
    6. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.35,7
    7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.37,8
    8.  Алексей Червоткин (Россия) – 1.44,3
    9.Томас Бинг (Германия) – 1.59,0
    10. Морис Манифика (Франция) – 1.59,0
    11. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.05,3
    13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.13,8...
    17. Андрей Ларьков (Россия) – 3.01,6...
    19. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.08,8...
    21. Андрей Мельниченко (Россия) –  3.15,6...
    24. Калле Халварссон (Швеция) – 3.40,6...
    26. Алексей Виценко (Россия) – 3.43,5
    27. Иван Якимушкин (Россия) – 3.45,8...
    32. Денис Спицов (Россия) – 4.11,5...
    34.Шюр Рете (Норвегия) – 4.22,0...
    37. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 4.41,1
    38. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4.54,4...
    45. Станислав Волженцев (Россия) – 5.25,2...
    57. Глеб Ретивых (Россия) – 6.46,6

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