«Тур де Ски». Иверсен выиграл масс-старт свободным стилем, Колонья – 4-й, Устюгов – 28-й

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен победил в гонке с общего старта свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, финишировавший 27-м, Сергей Устюгов – 28-й.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
Мужчины
15 км, масс-старт, свободный стиль
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 29.49,8
2. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,4
3. Франческо де Фабиани (Италия) – 0,9
4. Дарио Колонья (Швейцария) – 3,7
5. Алекс Харви (Канада) – 4,0
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,0
7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4,0
8. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 4,2...
10. Морис Манифика (Франция) – 5,2...
18. Шюр Рете (Норвегия) – 7,7...
22. Маркус Хельнер (Швеция) – 9,3...
25. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 10,0
26. Алексей Полторанин (Казахстан) – 10,3
27. Алексей Виценко (Россия) – 10,6
28. Сергей Устюгов (Россия) – 11,1...
29. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 11,3...
33. Андрей Мельниченко (Россия) – 12,5...
36. Иван Якимушкин (Россия) – 14,0...
40. Александр Большунов (Россия) – 15,9...
42. Алексей Червоткин (Россия) – 17,1...
48. Глеб Ретивых (Россия) – 22,4...
54. Калле Халварссон (Швеция) – 49,8...
61. Андрей Ларьков (Россия) – 1.04,4
62. Денис Спицов (Россия) – 1.04,5
63. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.06,2...
65. Станислав Волженцев (Россия) – 2.10,1
Общий зачет
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 1:42.13,1
2. Сергей Устюгов (Россия) – 53,0
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.07,6
4. Алекс Харви (Канада) – 1.23,1
5. Александр Большунов (Россия) – 1.26,7
6. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.35,7
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.37,8
8. Алексей Червоткин (Россия) – 1.44,3
9.Томас Бинг (Германия) – 1.59,0
10. Морис Манифика (Франция) – 1.59,0
11. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.05,3
13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.13,8...
17. Андрей Ларьков (Россия) – 3.01,6...
19. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.08,8...
21. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.15,6...
24. Калле Халварссон (Швеция) – 3.40,6...
26. Алексей Виценко (Россия) – 3.43,5
27. Иван Якимушкин (Россия) – 3.45,8...
32. Денис Спицов (Россия) – 4.11,5...
34.Шюр Рете (Норвегия) – 4.22,0...
37. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 4.41,1
38. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4.54,4...
45. Станислав Волженцев (Россия) – 5.25,2...
57. Глеб Ретивых (Россия) – 6.46,6
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