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    Устюгов вышел на первое место по числу побед на этапах Кубка мира среди россиян

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков рекорды Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов сегодня одержал победу на первом этапе «Тур де Ски», выиграв спринт свободным стилем.

    Этот успех стал для двукратного чемпиона мира 13-м в рамках Кубка мира, включая эстафеты и этапы многодневок. 12 из этих побед – личные. Всего на его счету 31 подиум.

    Таким образом, Устюгов обогнал Александра Легкова (12 первых мест) и вышел на первое место по победам среди российских и советских лыжников за всю историю проведения Кубка мира.

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