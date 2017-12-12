Количество дел российских спортсменов, рассматриваемых МОК, увеличилось с 36 до 46

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда увеличила количество рассматриваемых дел российских спортсменов с 36 до 46, сообщает ТАСС.

«Количество дел увеличилось до 46. На данный момент рассмотрено 33 дела, из которых два прекращены. Так как некоторые расследования еще продолжаются, в том числе проходит анализ банок для допинг-проб, нельзя исключить возможность открытия новых дел», – говорится в сообщении.

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