Михаил Дегтярев: «Главная задача на 2026 год – полноценное возвращение России во всех видах спорта»

Дегтярев: задача на 2026 год – вернуться полноценно во всех видах спорта.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал главной задачей российского спорта на 2026 год полноценное возвращение на международную арену во всех видах.

«Однозначно, задача – вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное – это.

Потом – есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном – это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем», – сказал Дегтярев.

