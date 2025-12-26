0

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26

Опубликовано расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26.

С 28 декабря по 6 января пройдет «Турне четырех трамплинов».

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

28 декабря

18.30 – квалификация

29 декабря

18.30 – первая попытка

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

31 декабря

18.00 – квалификация

1 января

16.00 – первая попытка

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS128

3 января

16.30 – квалификация

4 января

15.30 – первая попытка

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

5 января

18.30 – квалификация

6 января

18.30 – первая попытка

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции проведет Okko.

Опубликовала: Мария Селенкова
