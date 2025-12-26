Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
Опубликовано расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26.
С 28 декабря по 6 января пройдет «Турне четырех трамплинов».
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
28 декабря
18.30 – квалификация
29 декабря
18.30 – первая попытка
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS142
31 декабря
18.00 – квалификация
1 января
16.00 – первая попытка
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS128
3 января
16.30 – квалификация
4 января
15.30 – первая попытка
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
5 января
18.30 – квалификация
6 января
18.30 – первая попытка
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции проведет Okko.
Опубликовала: Мария Селенкова
